Источник: Кадири перейдет не в Астану. Названо другое направление

Ганский хавбек подписал контракт с венгерским клубом «Гонвед»

  • 14.02.2022 22:27
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Источник: Кадири перейдет не в Астану. Названо другое направление
© Instagram. Мохаммед Кадири

25-летний опорный полузащитник киевского «Динамо» Мохаммед Кадири переходит не в казахстанский клуб «Актобе», а в венгерский «Гонвед».

Команда «Гонвед» занимает 8-е место в чемпионате Венгрии. Ганский хавбек уже подписал контракт, информирует Телеграм-канал Шах и Шах.

В январе в «Гонвед» перешел воспитанник Динамо и капитан «Миная» Александр Петрусенко. Футболист пробился в основу клуба и даже успел забить гол.

Источник — Telegram

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