Источник: Кадири перейдет не в Астану. Названо другое направление

25-летний опорный полузащитник киевского «Динамо» Мохаммед Кадири переходит не в казахстанский клуб «Актобе», а в венгерский «Гонвед».
Команда «Гонвед» занимает 8-е место в чемпионате Венгрии. Ганский хавбек уже подписал контракт, информирует Телеграм-канал Шах и Шах.
В январе в «Гонвед» перешел воспитанник Динамо и капитан «Миная» Александр Петрусенко. Футболист пробился в основу клуба и даже успел забить гол.
Источник — Telegram
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