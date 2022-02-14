Источник: Кадири перейдет не в Астану. Названо другое направление

25-летний опорный полузащитник киевского «Динамо» Мохаммед Кадири переходит не в казахстанский клуб «Актобе», а в венгерский «Гонвед».

Команда «Гонвед» занимает 8-е место в чемпионате Венгрии. Ганский хавбек уже подписал контракт, информирует Телеграм-канал Шах и Шах.

В январе в «Гонвед» перешел воспитанник Динамо и капитан «Миная» Александр Петрусенко. Футболист пробился в основу клуба и даже успел забить гол.