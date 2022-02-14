Источник: Динамо избавится от Кадири. Известен клуб

Киевское «Динамо» отдаст 25-летнего ганского опорного полузащитника Мохаммеда Кадири в казахстанский «Актобе». Футболист будет защищать цвета нового клуба на правах аренды.

«Мохамед Кадири переходит в «Актобе». Аренда», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Кадири защищает цвета «Динамо» с лета 2019 года после перехода из «Аустрии». Первую часть текущего сезона Мохаммед провел в «Черноморце», за который сыграл 13 матчей в УПЛ.

Контракт Кадири с «Динамо» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €800 тысяч.