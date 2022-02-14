Источник: Динамо избавится от Кадири. Известен клуб

Футболист перейдет в казахстанский «Актобе» на правах аренды

  • 14.02.2022 15:49
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Источник: Динамо избавится от Кадири. Известен клуб
© ФК Динамо Киев. Мохаммед Кадири

Киевское «Динамо» отдаст 25-летнего ганского опорного полузащитника Мохаммеда Кадири в казахстанский «Актобе». Футболист будет защищать цвета нового клуба на правах аренды.

«Мохамед Кадири переходит в «Актобе». Аренда», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Кадири защищает цвета «Динамо» с лета 2019 года после перехода из «Аустрии». Первую часть текущего сезона Мохаммед провел в «Черноморце», за который сыграл 13 матчей в УПЛ.

Контракт Кадири с «Динамо» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €800 тысяч.

Источник — Telegram

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