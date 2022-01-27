Рух хочет подписать вратаря из Первой лиги

Тернопольская «Нива» начала подготовку ко второй части сезона. 29 января подопечные Андрея Купцова сыграют первый в этом году спарринг – с «Рухом».
Вратарь «Нивы» Mаксим Mеханив оказался на заметке у селекционеров «Руха» и у него будет возможность продемонстрировать свое умение в этой спарринге, после которого вратарь может отправится в расположение львовян.
Напомним, что в 21 туре в Первой лиге «Нива» 19 марта сыграет в гостях с «Агробизнесом».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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