Рух хочет подписать вратаря из Первой лиги

Mаксим Mеханив может пойти на повышение

  • 27.01.2022 09:18
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Рух хочет подписать вратаря из Первой лиги
© ФК Нива Тернополь. Mаксим Mеханив

Тернопольская «Нива» начала подготовку ко второй части сезона. 29 января подопечные Андрея Купцова сыграют первый в этом году спарринг – с «Рухом».

Вратарь «Нивы» Mаксим Mеханив оказался на заметке у селекционеров «Руха» и у него будет возможность продемонстрировать свое умение в этой спарринге, после которого вратарь может отправится в расположение львовян.

Напомним, что в 21 туре в Первой лиге «Нива» 19 марта сыграет в гостях с «Агробизнесом».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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