Динамо хочет подписать центрбека Нино из Флуминенсе

Ожидается, что трансфер обойдется киевлянам более чем в 5 миллионов долларов

  • 29.01.2022 23:14
  • 2221 просмотр
  • 64 комментария
Динамо хочет подписать центрбека Нино из Флуминенсе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Нино

24-летний центральный защитник «Флуминенсе» Нино в ближайшее время может перебраться в киевское «Динамо».

По информации портала NETFLU, который ссылается на данные журналиста Хорхе Николы, «Динамо» готовится сделать предложение «трехцветным» о переходе Нино.

Ранее заполучить защитника хотел мексиканский «Тигрес», но «Флуминенсе» отказался продавать защитника за 5 миллионов долларов. Очевидно, «Динамо» придется учесть этот факт и предложить за бразильца большую сумму.

Осложнить сделку может тот факт, что «Флуминенсе» принадлежат только 60% экономических прав на Нино. Остальная часть прав находятся в собственности «Крисиумы», а потому потенциальному покупателю придется договариваться с каждым из клубов.

На счету Нино 87 матчей в бразильской Серии А, в которых он отличился 6 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

Источник — NETFLU

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Funnycat--
    Funnycat--, 30.01.2022 00:02 (изменен)
    +4
    OnlyKharkov, 29.01.2022 23:54
    Хотя да. Смотрозил х*ню. У нас нет Гармаша и Шкурина а таким звездам никто не сможет противостоять
    У вас никого нету
    Ну давай серьезно
    Окей . Есть Пейшото -1,5 ляма на Маркете и хорошая результативность в первой лиге, но у Хоблнеко из Кривбаса тоже хорошая на один гол меньше . Он тоже будет рвать Динамо может ?
    есть Кассарес , который да, был неплох в Атлетико Минейро, но потом два клуба за два года из обеих ушёл свободными агентами , и ему уже 29 - целых два ляма , ваш самый лучший и дорогой игрок!
    ——
    Все, все остальное это игроки меньше миллиона более менее приличный уровень уровня середины УПЛ - Банада и Танковский
    Остальные …. Ну не будем о грустном .

    ——————-
    Та даже если ДК никого не купит, игроков уровня Цыганкова Сидорчука , Буяльского ,Забарного , Де Пены, Бущана, Шапаренко - у вас нету и близко и не предвидится , потому что на рынке такие стоят больше чем 300-500 к
    Так что закусывай там , рвать он будет кого то
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 29.01.2022 23:33 (изменен)
    +4
    OnlyKharkov, 29.01.2022 23:29
    Ключевое подписал, А не берет бестолковых Ванатов и прочее. Даже вон Рух уже усиливается. А Динамо твое бестолковое все академии беспонтовые "строит"
    « Бестолковый» Ванат во первых уже является игроком Динамо на контракте и Суркис взять его не может ниоткуда .
    Во вторых, он уже сейчас как минимум не хуже половины того шлака, что вы тянете со всех уголков света под торжественную канонаду
    Откуда там пришла последняя звезда, с лавки Сент - Галена ?
    Расскажи побольше об этом топаре, в то гугл мало осведомлён касательно этой легенды
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    OnlyKharkov
    OnlyKharkov, 29.01.2022 23:26
    +4
    Утка 100%. За 5 лямов вжизь суркис не раскошелится. Вот если бы 50 тыс тогда мб.
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 29.01.2022 23:51
    +2
    OnlyKharkov, 29.01.2022 23:50
    О человек с фейк аватаркой скажи мне что такое Металлист 2021? Я не вижу на карте такого. А таких трансферов хватит с головой для того чтобы опутитсть твоих дыр*вых братьев в Лигу Конференций
    Это кого вы там опускать собрались ?
    Ты пьяный там ?
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    Funnycat--
    Funnycat--, 29.01.2022 23:38 (изменен)
    +2
    Aleks04, 29.01.2022 23:37
    У братьев сейчас не лучшие времена, но это не мешает Динамо изредка покупать футболистов за 5-7 миллионов. Вон например Металл-2021 купил игрочилу из сейнт галленов, хотят купить Давида, ценник которых ～ 350 тысяч.. Это трансферы на уровне Руха как раз... Но вы ж собрались за Еврокубки бороться
    Он уже походу ушёл гуглить что такое Санкт Гален , и на каком месте в АПЛ этот дримтим
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    Aleks04
    online
    Aleks04, 29.01.2022 23:37
    +2
    OnlyKharkov, 29.01.2022 23:29
    Ключевое подписал, А не берет бестолковых Ванатов и прочее. Даже вон Рух уже усиливается. А Динамо твое бестолковое все академии беспонтовые "строит"
    У братьев сейчас не лучшие времена, но это не мешает Динамо изредка покупать футболистов за 5-7 миллионов. Вон например Металл-2021 купил игрочилу из сейнт галленов, хотят купить Давида, ценник которых ～ 350 тысяч.. Это трансферы на уровне Руха как раз... Но вы ж собрались за Еврокубки бороться
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 30.01.2022 00:26
    +1
    OnlyKharkov, 30.01.2022 00:24
    Не ну круто че. а че тогда с такими звездами с никакущей группы не вышли? По итогу вылетев от никакущей Барсы и Бенфики?
    Ну потому что Барса и Бенфика оказались ещё круче
    А че ты стрелки на ЛЧ кинул ?
    Ты ж там рвать собрался Динамо , мне вот интересно как и кем
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 30.01.2022 00:21 (изменен)
    +1
    OnlyKharkov, 30.01.2022 00:18
    Чел, кем признается? Сайтом Динамомания?
    Защитник Динамо и сборной Украины Илья Забарный вошел в список топ-20 лучших футболистов мира, которым еще не исполнилось 20 лет.
    Международный центр спортивных исследований (CIES), который располагается в Швейцарии, поместил 18-летнего центребека на 19-е место.
    Возглавляют список Педри (Барселона), Мэйсон Гринвуд (Манчестер Юнайтед), Нуну Мендеш (Спортинг), Райан Гравенберх (Аякс) и Матеус Мартинелли (Флуминенсе). С полным списком можно ознакомиться по ссылке
    ———
    Педри тоже туда Динамомания поместила , да и вообще он шлак , ведь его не купил Ярославский за за пачку фисташек( неочищенных)
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 30.01.2022 00:17
    +1
    Как по мне он нам не нужен. Но руководству и Луческу ведней.
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 30.01.2022 00:16 (изменен)
    +1
    OnlyKharkov, 30.01.2022 00:10
    Цыганкова Сидорчука , Буяльского ,Забарного , Де Пены, Бущана, Шапаренко - вот этот шлак который ты перечислил пойдут в Сампдории со временем и то максимум. ДЕ ПЕНА БУЯЛЬСКИЙ. Ты реально тугой и веришь что это игроки топ уровня?

    Если Цыганков шлак, и Забарный который признаётся одним из талантливейших игроков поколения и лучших молодых Европы - тоже шлак ?
    —-
    То как назвать тот обслуживающий персонал, который подписывает твой Металлист за еду ?
    Я бы быстренько размотал тебя данными про сборную личностную статистику , личные скилы игроков и т д( ведь даже одна нога Шапаренко играет за возврат потерь лучше чем вся середина Металлиста вместе взятая ) - но ты не поймёшь этого

    ——
    Просто расскажи мне как называются всякие Бубакары за кило картошки , если Цыганков - шлак
    Ссылка
    ZpoRT7
    online
    ZpoRT7, 29.01.2022 23:52
    +1
    OnlyKharkov, 29.01.2022 23:50
    О человек с фейк аватаркой скажи мне что такое Металлист 2021? Я не вижу на карте такого. А таких трансферов хватит с головой для того чтобы опутитсть твоих дыр*вых братьев в Лигу Конференций
    ... Ртом вы опустите.... РТОМ...
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 29.01.2022 23:51
    +1
    Днище 1927, 29.01.2022 23:48
    Терпило мусоркое ты совсем уЕЕбаном стал 🤣
    А это ты старый донецкий 🐔, Frankovv 11
    Так что ты , доволен Марлоном ?
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 29.01.2022 23:46
    +1
    Днище 1927, 29.01.2022 23:41
    Это ты про Антюха за 150 тысяч 🤣🤣
    Шо Антюх за 150 тысяч шо Марлон за 12 миллионов
    ….
    Хотя знаешь , тут надо от меньшего зла отталкиваться, первый то себе тихо на банке сидит , а второй привозит.э через матч , но ты ж доволен , да Тимофеюк?
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 29.01.2022 23:45
    +1
    Maksym Ustiak, 29.01.2022 23:42
    Куди Бурда йде??)
    Я думаю его отдадут в аренду, тем более если подпишут этого игрока
    Даже по первым сборам, где были кроме Буде , не сильные соперники , было видно - что Бурда не в кондициях . И не факт что ему дадут игровое время . А после его травм и простоя ещё и сидеть на лавке - такой себе вариант
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    zhyr
    online
    zhyr, 29.01.2022 23:29
    +1
    якщо він буте так біля своєї штрафної в обіграші йти, то проти нормальних суперників команда нахватається м"ячів)))
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 29.01.2022 23:28
    +1
    OnlyKharkov, 29.01.2022 23:26
    Утка 100%. За 5 лямов вжизь суркис не раскошелится. Вот если бы 50 тыс тогда мб.
    Если бы за 50 тысяч , то его бы забрал твой Металлист , а Ярославский бы рассказывал что подписал смесь Мбаппе, Виннисиуса и Холланда
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 30.01.2022 00:33
    0
    OnlyKharkov, 30.01.2022 00:28
    Этим составом который уже в кубке этого сезона готов вас выносить
    Ну с таким же успехом вы и Баварию можете приготовится вынести, только ж вот этот Маня- мирок к реальности отношения не имеет
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    Funnycat--
    Funnycat--, 30.01.2022 00:05
    0
    Днище 1927, 29.01.2022 23:56
    Пиши мусор плешивый адрес свой ,сейчас тебя в этой тряпке хоронить будут.
    Главное у мамаши из под юбки не забудь вылезти перед этим
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    Funnycat--
    Funnycat--, 29.01.2022 23:54
    0
    Днище 1927, 29.01.2022 23:52
    Терпило мусоркое ,да ты ещё тот петух шизофреник 🤣
    Давай старый , отвечай про Марлона , заигрывать будешь с охранником своего СиЗо, а мне про футбол рассказывай
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    8number
    8number, 29.01.2022 23:53
    0
    Помню был уже когда то Нани. «Самый дорогой трансфер» того времени, Суркис говорил. 😂
    Чего Киев прет то на эти буквы ?
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