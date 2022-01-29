Динамо хочет подписать центрбека Нино из Флуминенсе

24-летний центральный защитник «Флуминенсе» Нино в ближайшее время может перебраться в киевское «Динамо».
По информации портала NETFLU, который ссылается на данные журналиста Хорхе Николы, «Динамо» готовится сделать предложение «трехцветным» о переходе Нино.
Ранее заполучить защитника хотел мексиканский «Тигрес», но «Флуминенсе» отказался продавать защитника за 5 миллионов долларов. Очевидно, «Динамо» придется учесть этот факт и предложить за бразильца большую сумму.
Осложнить сделку может тот факт, что «Флуминенсе» принадлежат только 60% экономических прав на Нино. Остальная часть прав находятся в собственности «Крисиумы», а потому потенциальному покупателю придется договариваться с каждым из клубов.
На счету Нино 87 матчей в бразильской Серии А, в которых он отличился 6 забитыми мячами и 3 результативными передачами.
Источник — NETFLU
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Ну давай серьезно
Окей . Есть Пейшото -1,5 ляма на Маркете и хорошая результативность в первой лиге, но у Хоблнеко из Кривбаса тоже хорошая на один гол меньше . Он тоже будет рвать Динамо может ?
есть Кассарес , который да, был неплох в Атлетико Минейро, но потом два клуба за два года из обеих ушёл свободными агентами , и ему уже 29 - целых два ляма , ваш самый лучший и дорогой игрок!
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Все, все остальное это игроки меньше миллиона более менее приличный уровень уровня середины УПЛ - Банада и Танковский
Остальные …. Ну не будем о грустном .
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Та даже если ДК никого не купит, игроков уровня Цыганкова Сидорчука , Буяльского ,Забарного , Де Пены, Бущана, Шапаренко - у вас нету и близко и не предвидится , потому что на рынке такие стоят больше чем 300-500 к
Так что закусывай там , рвать он будет кого то
Во вторых, он уже сейчас как минимум не хуже половины того шлака, что вы тянете со всех уголков света под торжественную канонаду
Откуда там пришла последняя звезда, с лавки Сент - Галена ?
Расскажи побольше об этом топаре, в то гугл мало осведомлён касательно этой легенды
Ты пьяный там ?
А че ты стрелки на ЛЧ кинул ?
Ты ж там рвать собрался Динамо , мне вот интересно как и кем
Международный центр спортивных исследований (CIES), который располагается в Швейцарии, поместил 18-летнего центребека на 19-е место.
Возглавляют список Педри (Барселона), Мэйсон Гринвуд (Манчестер Юнайтед), Нуну Мендеш (Спортинг), Райан Гравенберх (Аякс) и Матеус Мартинелли (Флуминенсе). С полным списком можно ознакомиться по ссылке
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Педри тоже туда Динамомания поместила , да и вообще он шлак , ведь его не купил Ярославский за за пачку фисташек( неочищенных)
Если Цыганков шлак, и Забарный который признаётся одним из талантливейших игроков поколения и лучших молодых Европы - тоже шлак ?
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То как назвать тот обслуживающий персонал, который подписывает твой Металлист за еду ?
Я бы быстренько размотал тебя данными про сборную личностную статистику , личные скилы игроков и т д( ведь даже одна нога Шапаренко играет за возврат потерь лучше чем вся середина Металлиста вместе взятая ) - но ты не поймёшь этого
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Просто расскажи мне как называются всякие Бубакары за кило картошки , если Цыганков - шлак
Так что ты , доволен Марлоном ?
….
Хотя знаешь , тут надо от меньшего зла отталкиваться, первый то себе тихо на банке сидит , а второй привозит.э через матч , но ты ж доволен , да Тимофеюк?
Даже по первым сборам, где были кроме Буде , не сильные соперники , было видно - что Бурда не в кондициях . И не факт что ему дадут игровое время . А после его травм и простоя ещё и сидеть на лавке - такой себе вариант
Чего Киев прет то на эти буквы ?
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