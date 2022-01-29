Динамо хочет подписать центрбека Нино из Флуминенсе

24-летний центральный защитник «Флуминенсе» Нино в ближайшее время может перебраться в киевское «Динамо».

По информации портала NETFLU, который ссылается на данные журналиста Хорхе Николы, «Динамо» готовится сделать предложение «трехцветным» о переходе Нино.

Ранее заполучить защитника хотел мексиканский «Тигрес», но «Флуминенсе» отказался продавать защитника за 5 миллионов долларов. Очевидно, «Динамо» придется учесть этот факт и предложить за бразильца большую сумму.

Осложнить сделку может тот факт, что «Флуминенсе» принадлежат только 60% экономических прав на Нино. Остальная часть прав находятся в собственности «Крисиумы», а потому потенциальному покупателю придется договариваться с каждым из клубов.

На счету Нино 87 матчей в бразильской Серии А, в которых он отличился 6 забитыми мячами и 3 результативными передачами.