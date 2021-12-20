Металлист 1925 подписал защитника Оболони

«Металлист 1925» усилился защитником «Оболони» Никитой Безуглым, таким образом оформив первый зимний трансфер.

Ожидается, что «желто-синие» официально объявят о переходе 26-летнего футболиста в самое ближайшее время. Его контракт с уже бывшим клубом был рассчитан до 31 декабря сего года.

Безуглый - воспитанник донецкого «Шахтера». С 2017 года выступал за «Оболонь», где закрывал позицию правого защитника. Может сыграть и в центре обороны.

В текущем сезоне провел 16 матчей, в которых забил 1 гол. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Безуглого в 150 тысяч евро.