Металлист 1925 подписал защитника Оболони

Харьковский клуб оформил первый зимний трансфер

  • 20.12.2021 04:04
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Металлист 1925 подписал защитника Оболони
© FootBoom. Никита Безуглый

«Металлист 1925» усилился защитником «Оболони» Никитой Безуглым, таким образом оформив первый зимний трансфер. 

Ожидается, что «желто-синие» официально объявят о переходе 26-летнего футболиста в самое ближайшее время. Его контракт с уже бывшим клубом был рассчитан до 31 декабря сего года.

Безуглый - воспитанник донецкого «Шахтера». С 2017 года выступал за «Оболонь», где закрывал позицию правого защитника. Может сыграть и в центре обороны.

В текущем сезоне провел 16 матчей, в которых забил 1 гол. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Безуглого в 150 тысяч евро.

Источник — Footboom

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