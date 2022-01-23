Источник: Ворскла в ближайшее время подпишет ивуарийского вингера

Полтавская «Ворскла» в ближайшее время может подписать вингера датского клуба «Норшелланд» Муссу Сангаре.
Ивуариец, которому в январе исполнилось 20 лет, выступал за молодежный состав датского клуба U-19.
«Ворскла» занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 33 очка после 18 матчей.
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