Источник: Динамо сделало предложение о подписании форварда Флуминенсе

Киевское «Динамо» пытается подписать 19-летнего бразильского нападающего «Флуминенсе» Луана Брито, но бразильский клуб пока не соглашается на условия киевлян.

«19-летний форвард «Флуминенсе» Луан Брито — креатура ведущего скаута «Динамо» по Южной Америке Данило Силвы. Именно с его подачи и с одобрения Луческу киевляне сделали официальный запрос о годичной аренде с опцией выкупа. Предложенные €1,5 миллиона пока руководство «Флуминенсе» не впечатлили, и предложение было отклонено. Клаусула Брито дико завышена ($50 миллионов), и поэтому речь о покупке не ведется, тем более, с учетом того, что юноша еще даже не дебютировал в основной команде. Но возможен вариант повторного киевского предложения об аренде. По крайней мере, Данило Силва упорно настаивает», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Брито выступает за «Флуминенсе» U-20.