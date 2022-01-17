Источник: Динамо сделало предложение о подписании форварда Флуминенсе

Бразильский клуб пока не отпускает Луана Брито в Украину

  • 17.01.2022 17:18
  • 1586 просмотров
  • 8 комментариев
Источник: Динамо сделало предложение о подписании форварда Флуминенсе
© FFC. Луан Брито

Киевское «Динамо» пытается подписать 19-летнего бразильского нападающего «Флуминенсе» Луана Брито, но бразильский клуб пока не соглашается на условия киевлян.

«19-летний форвард «Флуминенсе» Луан Брито — креатура ведущего скаута «Динамо» по Южной Америке Данило Силвы. Именно с его подачи и с одобрения Луческу киевляне сделали официальный запрос о годичной аренде с опцией выкупа. Предложенные €1,5 миллиона пока руководство «Флуминенсе» не впечатлили, и предложение было отклонено. Клаусула Брито дико завышена ($50 миллионов), и поэтому речь о покупке не ведется, тем более, с учетом того, что юноша еще даже не дебютировал в основной команде. Но возможен вариант повторного киевского предложения об аренде. По крайней мере, Данило Силва упорно настаивает», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Брито выступает за «Флуминенсе» U-20.

Источник — Telegram

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 17.01.2022 17:39
    +1
    А купить слабо? Или все деньги на казино уже потрачены?
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 17.01.2022 17:41
    0
    K.A.R.abas, 17.01.2022 17:40
    Динамики всегда считают потраченные бабулесы ШАХТЕРА, а почему бы не прикинуть сколько ваша яма тратит бабок.
    1.5 мл за аренду на 1год 19летнего футболиста, который никогда не играл на взрослом уровне, и то вас послали. Вот и думайте)
    Понятное дело что послали, бразильцы не хотят переходить к ним, это тебе не Шахтёр.
    Ссылка
    K.A.R.abas
    K.A.R.abas, 17.01.2022 17:40
    0
    Динамики всегда считают потраченные бабулесы ШАХТЕРА, а почему бы не прикинуть сколько ваша яма тратит бабок.
    1.5 мл за аренду на 1год 19летнего футболиста, который никогда не играл на взрослом уровне, и то вас послали. Вот и думайте)
    Ссылка
    Стоматолог Клоппа
    Стоматолог Клоппа, 17.01.2022 17:31 (изменен)
    0
    Cartman, 17.01.2022 17:24
    Зачем? Сколько раз уже прогорели на этих бразилах . И все равно лезут туда .
    Не всем дано с бразильскими игроками работать, в странах СНГ есть только один клуб кто на это способен — Шахтёр.
    Ссылка
    Trollface
    online
    Trollface, 17.01.2022 17:37
    -1
    Бритого не продадут.
    Ссылка
    Стоматолог Клоппа
    Стоматолог Клоппа, 17.01.2022 17:26
    -1
    Предложенные €1,5 миллиона
    —————————————
    Большие деньги.
    Ссылка
    Cartman
    Cartman, 17.01.2022 17:24
    -2
    Зачем? Сколько раз уже прогорели на этих бразилах . И все равно лезут туда .
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
    Александр Гриненко, 17.01.2022 17:22
    -2
    Похож на Ривалдо
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 17.01.2022 17:32
    -3
    Александр Гриненко, 17.01.2022 17:22
    Похож на Ривалдо
    может внебрачный сын...
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