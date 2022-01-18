Источник: Верес собирается арендовать полузащитника Шахтера

Эдвард Кобак осенью первую часть сезона отыграл в аренде в «Минае»

  • 18.01.2022 22:25
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Источник: Верес собирается арендовать полузащитника Шахтера
© Footboom. Эдвард Кобак

Футбольный клуб «Верес» Ровно собирается арендовать полузащитника «Шахтера» Эдварда Кобака.

19-летний хавбек Эдвард Кобак осенью первую часть сезона отыграл в аренде в «Минае» (10 матчей, без забитых голов).

Ранее Кобак играл в молодежных командах «Днепра» и «Шахтера». Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 200 тысяч евро. 

Источник — Footboom

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