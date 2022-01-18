Источник: Верес собирается арендовать полузащитника Шахтера

Футбольный клуб «Верес» Ровно собирается арендовать полузащитника «Шахтера» Эдварда Кобака.
19-летний хавбек Эдвард Кобак осенью первую часть сезона отыграл в аренде в «Минае» (10 матчей, без забитых голов).
Ранее Кобак играл в молодежных командах «Днепра» и «Шахтера». Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 200 тысяч евро.
Источник — Footboom
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