Нападающий Шальке и хавбек Шахтера находятся в расположении Вереса в Турции

В расположении «Вереса» на зимнем сборе в Турции находятся на просмотре два молодых игрока: полузащитник Эдвард Кобак, принадлежащий донецкому «Шахтеру» и нападающий Игаль Брук из молодежного состава немецкого «Шальке-04». Оба – украинцы.



По информации источника, ожидался приезд на просмотр и легионера из Англии, однако по состоянию здоровья он не появится в тренировочном лагере ровенчан.



В Турции подопечные Юрия Вирта сыграют семь спаррингов и примут участие в турнире, где их соперниками будут «Черноморец», «Металлист» и «Полесье».