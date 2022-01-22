Нападающий Шальке и хавбек Шахтера находятся в расположении Вереса в Турции

Игаль Брук и Эдвард Кобак находятся на просмотре в ровенском клубе

  • 22.01.2022 22:33
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Нападающий Шальке и хавбек Шахтера находятся в расположении Вереса в Турции
© Footboom. Эдвард Кобак

В расположении «Вереса» на зимнем сборе в Турции находятся на просмотре два молодых игрока: полузащитник Эдвард Кобак, принадлежащий донецкому «Шахтеру» и нападающий Игаль Брук из молодежного состава немецкого «Шальке-04». Оба – украинцы.
 
По информации источника, ожидался приезд на просмотр и легионера из Англии, однако по состоянию здоровья он не появится в тренировочном лагере ровенчан.
 
В Турции подопечные Юрия Вирта сыграют семь спаррингов и примут участие в турнире, где их соперниками будут «Черноморец», «Металлист» и «Полесье».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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