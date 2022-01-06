Мариуполь отпустил своего хавбека в Венгрию

Македонский полузащитник «Мариуполя» Стефан Спировски продолжит карьеру в венгерском клубе МТК.
Подробности сделки 31-летнего хавбека не сообщаются.
Напомним, «Мариуполь» подписал Спировски в сентябре 2021 год, за это время он сыграл 7 матчей за клуб и забил 1 мяч
МТК занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Венгрии.
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