Полтавская «Ворскла» заинтересована в услугах казахстанского футболиста Геворга Наджаряна.
Футболист выступал за «Шахтер» Караганда, но был вынужден покинуть клуб из-за финансовых трудностей команды.
Кроме «Ворсклы», с футболистом ведут переговоры еще несколько украинских и зарубежных клубов.
Наджарян в 2021 сыграл 19 матчей и забил 1 гол в чемпионате Казахстана.
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