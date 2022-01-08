Ворскла заинтересована в услугах казахстанского футболиста

Геворг Наджарян вынужденно покинул клуб «Шахтер» Караганда

  • 08.01.2022 00:59
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Ворскла заинтересована в услугах казахстанского футболиста
© YouTube. Геворг Наджарян

Полтавская «Ворскла» заинтересована в услугах казахстанского футболиста Геворга Наджаряна.

Футболист выступал за «Шахтер» Караганда, но был вынужден покинуть клуб из-за финансовых трудностей команды.

Кроме «Ворсклы», с футболистом ведут переговоры еще несколько украинских и зарубежных клубов.

Наджарян в 2021 сыграл 19 матчей и забил 1 гол в чемпионате Казахстана.

Источник — Telegram

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