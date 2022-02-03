Клуб Первой лиги просматривает танзанийского форварда Ворсклы

Клуб Первой лиги «Горняк-Спорт» может подписать форварда «Ворсклы» Йохана Мкомолу.
21-летний танзанийский нападающий находится на просмотре в команде из Горишних Плавней и уже успел сыграть за «Горняк-Спорт» в товарищеском матче против команды «Кремень-2» (5:1).
Мкомола выступал в аренде за «Ингулец» (19 матчей, 2 гола), а до того играл за «Янг Африканс» из Танзании. В 2017 году сыграл 2 игры за национальную сборную Танзании.
Источник — ФК Горняк-Спорт
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