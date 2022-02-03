Полтавская «Ворскла» просматривает 29-летнего левого защитника из Ганы по имени Масахуду Альхассан.
Альхассан – воспитанник «Дженоа», также выступал за «Удинезе», «Новару», «Перуджу» и финский ТПС. Последний клуб – египетский ЕНППИ.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в €150 тысяч.
Источник — Sport.ua
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