Мусса Сангаре провел свой первый матч за Ворсклу U-19

Ивуарийский полузащитник Мусса Сангаре 2 февраля провел свой перший матч за «Ворсклу» U-19.
Полтавская «Ворскла» в ближайшее время может подписать вингера датского клуба «Нордшелланд». Недавно Мусса Сангаре покинул расположение датчан и присоединился к тренировочному лагерю «Ворсклы».
Ивуариец, которому в январе исполнилось 20 лет, выступал за молодежный состав датского клуба U-19. «Ворскла» занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 33 очка после 18 матчей.
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