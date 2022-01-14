ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала воспитанников Динамо и Шахтера

«Заря» сообщила о подписании еще двух игроков.
Новичками луганского клуба стали нападающий Абдулла Абдуллаев и защитник Даниил Скорко. Оба игрока подписали контракты на три года.
Абдуллаев – воспитанник донецкого «Шахтера». В сезоне 2019/20 в составе команды U-19 забил 21 гол в 15 матчах.
Скорко начинал карьеру в киевском «Динамо», а затем продолжил ее на правах аренды в «Черноморце». За «моряков» сыграл 10 игр, проведя на поле 421 минуту.
Ранее «Заря» подписала защитника греческого АЕКа Олега Данченко.
Источник — ФК Заря
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