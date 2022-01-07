Ингулец покинули четыре игрока

Наставник «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал об игроках, которые покинули клуб.
«Мы расстались со следующими исполнителями: Михаилом Плохотнюком, Андреем Якимивым, Ильей Коваленко и Артемом Малышом», - сказал Лавриненко.
Уже известно, что Коваленко перешел в ЛНЗ. Остальные пока являются свободными агентами.
Источник — Sportarena
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