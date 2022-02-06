ОФИЦИАЛЬНО. Мякушко, Исаенко и Кузык – игроки Колоса

Ковалевский клуб усилил свой состав

  • 06.02.2022 11:44
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ОФИЦИАЛЬНО. Мякушко, Исаенко и Кузык – игроки Колоса
© ФК Колос

«Колос» официально объявил о подписании трех футболистов. Клуб из Ковалевки усилился Сергеем Мякушко, Денисом Кузыком и Евгением Исаенко.

28-летний Мякушко за свою карьеру играл в «Динамо», «Оболони», «Говерле», «Ворскле», «Карпатах». Также выступал за испанский «Алькоркорн» и польский клуб «Подбескидзе». Последним клубом Мякушко был «Минай».

19-летний Кузик играет на позиции защитника. Права на него принадлежат «Динамо». «Колос» арендовал футболиста на один сезон.

Исаенко также является игроком «Динамо». Евгений уже играл за «Колос» в сезоне 2020/21, проведя 15 матчей (забил один гол). Первую часть сезона провел в «Черноморце». Исаенко снова будет играть в «Колосе» на правах аренды, срок сделки – 1 год.

Источник — ФК Колос Ковалевка

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