ОФИЦИАЛЬНО. Мякушко, Исаенко и Кузык – игроки Колоса

«Колос» официально объявил о подписании трех футболистов. Клуб из Ковалевки усилился Сергеем Мякушко, Денисом Кузыком и Евгением Исаенко.

28-летний Мякушко за свою карьеру играл в «Динамо», «Оболони», «Говерле», «Ворскле», «Карпатах». Также выступал за испанский «Алькоркорн» и польский клуб «Подбескидзе». Последним клубом Мякушко был «Минай».

19-летний Кузик играет на позиции защитника. Права на него принадлежат «Динамо». «Колос» арендовал футболиста на один сезон.

Исаенко также является игроком «Динамо». Евгений уже играл за «Колос» в сезоне 2020/21, проведя 15 матчей (забил один гол). Первую часть сезона провел в «Черноморце». Исаенко снова будет играть в «Колосе» на правах аренды, срок сделки – 1 год.