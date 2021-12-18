Защитник Днепра-1 заинтересовал два европейских клуба

27-летний украинский центральный защитник «Днепра-1» Александр Сваток попал в сферу интересов сразу двух известных европейских клубов.

Футболистом заинтересовались греческий «Олимпиакос» и швейцарский «Базель». Позже станет известно, начнутся ли предметные переговоры относительно трансфера украинца. Ранее Сватком интересовался польский «Ракув», но до перехода дело не дошло.

Контракт Александра принадлежит «Днепру-1» с января 2020 года после перехода из хорватского «Хайдука» за €350 тысяч. В текущем сезоне Сваток провел за «Днепр-1» 19 матчей во всех турнирах.

Контракт игрока с украинским клубом рассчитан до конца декабря 2022 года. Ориентировочная стоимость Сватка составляет €400 тысяч.