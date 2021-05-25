Защитник Днепра-1 заинтересовал вице-чемпиона Польши

Защитник днепровского «Днепра-1» Александр Сваток в летнее межсезонье заинтересовал зарубежный клуб.

Представители вице-чемпиона Польши клуба «Ракув» обратили внимание на футболиста и хотели бы перед стартом в еврокубках усилить им свою команду. С интересом был готов рассмотреть это предложение и сам Сваток.

По имеющейся информации, польский клуб был готов выплатить за украинца сумму до 500 тысяч евро, но днепровский клуб за такие деньги Сватка отпускать не планирует.

Отметим, что 26-летний футболист уже имеет опыт выступлений за рубежом. В 2018 году Сваток провел 18 матчей в составе «Хайдука». Также защитник дважды получал вызов в национальную сборную Украины.

Кроме «Днепра-1», защитник играл в луганской «Заре» и луцкой «Волыни».

В минувшем сезоне УПЛ Сваток в составе «Днепра-1» провел 16 матчей и забил один мяч.