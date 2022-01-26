Динамо заинтересовано в услугах сербского хавбека Хоффенхайма

Киевское «Динамо» заинтересовано в услугах атакующего хавбека «Хоффенхайма» и сборной Сербии Мията Гачиновича.
Но есть и конкуренция на трансфер сербского игрока. 26-летнего серба также хотят подписать итальянская «Салернитана» и испанский «Кадис».
Гачинович играет за «Хоффенхайм» с 2020 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей и сделал 1 ассист за команду Бундеслиги. До этого он также выступал за «Айнтрахт», кипрский «Аполлон» и сербскую «Войводину».
В составе сборной Сербии Мият Гачинович сыграл 23 матча и забил 2 гола.
Источник — Tuttomercatoweb
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один из вариантов замены Цыганкова
если вариант с арендой с правом выкупа - то самое то.
Он хоть и присел на лавку сейчас, но все таки имеет опыт 100+ матчей в Бундеслиге
неужели и Витю таки продаем?
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