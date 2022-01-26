Динамо заинтересовано в услугах сербского хавбека Хоффенхайма

На Мията Гачиновича также претендуют «Салернитана» и «Кадис»

  • 26.01.2022 22:30
  • 1530 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо заинтересовано в услугах сербского хавбека Хоффенхайма
© Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское «Динамо» заинтересовано в услугах атакующего хавбека «Хоффенхайма» и сборной Сербии Мията Гачиновича.

Но есть и конкуренция на трансфер сербского игрока. 26-летнего серба также хотят подписать итальянская «Салернитана» и испанский «Кадис».

Гачинович играет за «Хоффенхайм» с 2020 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей и сделал 1 ассист за команду Бундеслиги. До этого он также выступал за «Айнтрахт», кипрский «Аполлон» и сербскую «Войводину».

В составе сборной Сербии Мият Гачинович сыграл 23 матча и забил 2 гола.

Источник — Tuttomercatoweb

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Funnycat--
    Funnycat--, 26.01.2022 22:39 (изменен)
    +1
    Был неплох два сезона назад в Айнтрахте
    один из вариантов замены Цыганкова
    если вариант с арендой с правом выкупа - то самое то.
    Он хоть и присел на лавку сейчас, но все таки имеет опыт 100+ матчей в Бундеслиге
    неужели и Витю таки продаем?
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