Динамо заинтересовано в услугах сербского хавбека Хоффенхайма

Киевское «Динамо» заинтересовано в услугах атакующего хавбека «Хоффенхайма» и сборной Сербии Мията Гачиновича.

Но есть и конкуренция на трансфер сербского игрока. 26-летнего серба также хотят подписать итальянская «Салернитана» и испанский «Кадис».

Гачинович играет за «Хоффенхайм» с 2020 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей и сделал 1 ассист за команду Бундеслиги. До этого он также выступал за «Айнтрахт», кипрский «Аполлон» и сербскую «Войводину».

В составе сборной Сербии Мият Гачинович сыграл 23 матча и забил 2 гола.