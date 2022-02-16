ОФИЦИАЛЬНО. Минай усилился опытным центральным защитником

Новым защитником «Миная» в зимнее межсезонье стал Игорь Дуць. На текущей неделе он подписал контракт с клубом.

27-летний игрок по позиции – центральный защитник. Родился во Львовской области, является воспитанником донецкого «Шахтера». Поиграл за горняков на молодежном уровне – U-17 и U-19. Далее последовал переход в «Мариуполь», а затем 4 сезона провел в составе львовского «Руха». Перед этим играл за границей – в «Окжетпесе» из Казахстана.

В свое время футболиста вызвали в молодежные сборные Украины – U-17, U-19, U-21. Сейчас он готовится с командой в Турции к возобновлению второй части чемпионата.