ОФИЦИАЛЬНО. Минай усилился опытным центральным защитником

27-летний Игорь Дуць подписал контракт с клубом из Закарпатья

  • 16.02.2022 21:23
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ОФИЦИАЛЬНО. Минай усилился опытным центральным защитником
© ФК Минай. Игорь Дуць

Новым защитником «Миная» в зимнее межсезонье стал Игорь Дуць. На текущей неделе он подписал контракт с клубом.

27-летний игрок по позиции – центральный защитник. Родился во Львовской области, является воспитанником донецкого «Шахтера». Поиграл за горняков на молодежном уровне – U-17 и U-19. Далее последовал переход в «Мариуполь», а затем 4 сезона провел в составе львовского «Руха». Перед этим играл за границей – в «Окжетпесе» из Казахстана.

В свое время футболиста вызвали в молодежные сборные Украины – U-17, U-19, U-21. Сейчас он готовится с командой в Турции к возобновлению второй части чемпионата.

Источник — ФК Минай

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