ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб арендовал полузащитника Шахтера

Полузащитник «Шахтера» Даниил Игнатенко проведет вторую часть сезона в чемпионате Франции.



Футболист на правах аренды будет выступать в «Бордо». Это подтвердили оба клуба.



С октября 2020 года Игнатенко играл в аренде за «Днепр-1». В составе этого клуба он провел 34 матча во всех турнирах (31 в чемпионате и 3 в Кубке Украины). В текущем сезоне забил 3 гола в Премьер-лиге.