ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб арендовал полузащитника Шахтера

Даниил Игнатенко проведет вторую часть сезона в «Бордо»

  • 30.01.2022 14:05
  • 2242 просмотра
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб арендовал полузащитника Шахтера
© ФК Бордо. Даниил Игнатенко

Полузащитник «Шахтера» Даниил Игнатенко проведет вторую часть сезона в чемпионате Франции.
 
Футболист на правах аренды будет выступать в «Бордо». Это подтвердили оба клуба.
 
С октября 2020 года Игнатенко играл в аренде за «Днепр-1». В составе этого клуба он провел 34 матча во всех турнирах (31 в чемпионате и 3 в Кубке Украины). В текущем сезоне забил 3 гола в Премьер-лиге.

Источник — ФК Бордо

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ash
    online
    ash, 30.01.2022 14:12
    +4
    Круто для него, конечно. Удачи.
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    Nikola Tesla
    online
    Nikola Tesla, 30.01.2022 14:26
    +1
    Хорошее межсезонье для украинских молодых игроков ) едут в европу а не киснут в Украине!
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    Cherevik22
    Cherevik22, 30.01.2022 14:38
    0
    Welcome у збірну!
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    Kevko
    Kevko, 30.01.2022 14:13
    0
    Может быть или полезным опытом (если будет играть), или приятным туризмом (если на лавке будет сидеть). Скорее всего будет второе, берут для резерва
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