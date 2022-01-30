ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб арендовал полузащитника Шахтера

Полузащитник «Шахтера» Даниил Игнатенко проведет вторую часть сезона в чемпионате Франции.
Футболист на правах аренды будет выступать в «Бордо». Это подтвердили оба клуба.
С октября 2020 года Игнатенко играл в аренде за «Днепр-1». В составе этого клуба он провел 34 матча во всех турнирах (31 в чемпионате и 3 в Кубке Украины). В текущем сезоне забил 3 гола в Премьер-лиге.
Danylo Ignatenko est bordelais ! 🇺🇦 #BienvenueDanylo ➡ https://t.co/AujflkDfw6 pic.twitter.com/1Wi8ovC4wY— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 30, 2022
Источник — ФК Бордо
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