ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал бразильского вингера

Фелипе Пирес перебрался в Украину

  • 12.02.2022 21:08
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  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал бразильского вингера
© scdnipro1.com.ua

Клуб УПЛ «Днепр-1» объявил о подписании контракта с бразильским вингером Фелипе Пиресом.

26-летний игрок получил договор на 4 года. Фелипе может сыграть на обоих флангах и под форвардом.

Пирес много играл в Австрии («Зальцбург», «Лиферинг», «Аустрия»), а также в Германии («Франкфурт» и «Хоффенхайм», но за последнюю команду не сыграл ни одного матча).

Последние два сезона Пирес выступал в Португалии за «Морейренсе».

Источник — СК Днепр-1

(12 голосов)

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Комментарии
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    online
    aleks19826, 12.02.2022 21:55
    0
    Основний півзахисник морейренсе, між іншим. В Прімейрі Лізі був лдним із кращих, дивлюся за статистикою. Вже щось нагадує не сільську команду, як раніше було
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