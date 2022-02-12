ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал бразильского вингера

Клуб УПЛ «Днепр-1» объявил о подписании контракта с бразильским вингером Фелипе Пиресом.

26-летний игрок получил договор на 4 года. Фелипе может сыграть на обоих флангах и под форвардом.

Пирес много играл в Австрии («Зальцбург», «Лиферинг», «Аустрия»), а также в Германии («Франкфурт» и «Хоффенхайм», но за последнюю команду не сыграл ни одного матча).

Последние два сезона Пирес выступал в Португалии за «Морейренсе».