У Довбика появились варианты продолжения карьеры в Италии и Англии

На форварда «Днепра-1» Артема Довбика претендуют несколько европейских клубов, информируют журналисты программы ТаТоТаке.

Лучшего бомбардира УПЛ хотели бы заполучить итальянские «Торино», «Фиорентина», «Болонья», а также одна английская и одна немецкая команда.

Журналист Михаил Спиваковский рассказал: «Помимо интереса со стороны итальянских клубов возможность подписания Довбика изучает английский клуб (не «Вест Хэм»), который идет в зоне еврокубков.

И включился один из клубов Бундеслиги. Его представитель был готов приехать в Украину, но Артем и его команду не удовлетворяет размах этого клуба.

Скорее всего, Довбик доиграет сезон в Украине, а затем перейдет в клуб из топ-чемпионата. Вероятность перехода в «Динамо» или «Шахтер» почти нулевая».

24-летний футболист в УПЛ является лучшим бомбардиром, забив 14 голов в 17 матчах.