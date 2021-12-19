Де Дзерби просит Шахтер купить вингера, принадлежащего Челси

Донецкий «Шахтер» проявляет заинтересованность в услугах 25-летнего левого вингера «Фламенго» Кенеди, контракт которого принадлежит «Челси», а в Бразилии он выступает на правах аренды.

Подписать Кенеди руководство «горняков» лично попросил главный тренер команды Роберто Де Дзерби. После этого «Шахтер» связался с «Челси» на предмет покупки бразильца, но с «Фламенго» пока не контактировал.

«Фламенго» арендовал Кенеди до июля следующего года, заплатив в августе «Челси» 500 тысяч евро. Также в договоре между клубами содержится опция, позволяющая бразильцам выкупить контракт вингера в любой момент, пока действует арендное соглашение, за 10 миллионов евро.

Кенеди провел в Бразилейрао-2021 14 матчей за «Фламенго», преимущественно выходя на замены. Забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

«Челси» подписал Кенеди в августе 2015 года из «Флуминенсе» за 8 миллионов евро. С тех пор бразилец отыграл 27 матчей за «синих» во всех турнирах, записав на свой счет по 3 забитых мяча и ассиста.

В последние годы лондонский клуб предпочитает отдавать Кенеди в аренду. В таком статусе бразилец уже успел поиграть за «Уотфорд», «Ньюкасл», «Хетафе» и «Гранаду».

Оценочная стоимость Кенеди на Transfermarkt составляет 7 миллионов евро. Его контракт с «Челси» истекает летом 2023 года.