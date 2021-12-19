Де Дзерби просит Шахтер купить вингера, принадлежащего Челси

Итальянцу приглянулся Кенеди, выступающий ныне за «Фламенго»

  • 19.12.2021 17:52
  • 5072 просмотра
  • 22 комментария
Де Дзерби просит Шахтер купить вингера, принадлежащего Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кенеди

Донецкий «Шахтер» проявляет заинтересованность в услугах 25-летнего левого вингера «Фламенго» Кенеди, контракт которого принадлежит «Челси», а в Бразилии он выступает на правах аренды.

Подписать Кенеди руководство «горняков» лично попросил главный тренер команды Роберто Де Дзерби. После этого «Шахтер» связался с «Челси» на предмет покупки бразильца, но с «Фламенго» пока не контактировал.

«Фламенго» арендовал Кенеди до июля следующего года, заплатив в августе «Челси» 500 тысяч евро. Также в договоре между клубами содержится опция, позволяющая бразильцам выкупить контракт вингера в любой момент, пока действует арендное соглашение, за 10 миллионов евро.

Кенеди провел в Бразилейрао-2021 14 матчей за «Фламенго», преимущественно выходя на замены. Забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

«Челси» подписал Кенеди в августе 2015 года из «Флуминенсе» за 8 миллионов евро. С тех пор бразилец отыграл 27 матчей за «синих» во всех турнирах, записав на свой счет по 3 забитых мяча и ассиста.

В последние годы лондонский клуб предпочитает отдавать Кенеди в аренду. В таком статусе бразилец уже успел поиграть за «Уотфорд», «Ньюкасл», «Хетафе» и «Гранаду».

Оценочная стоимость Кенеди на Transfermarkt составляет 7 миллионов евро. Его контракт с «Челси» истекает летом 2023 года.

Источник — UOL Esporte

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Dreifus
    Dreifus, 19.12.2021 18:02
    +8
    Чушь какая-то.
    При наличии на левом фланге Мудрика, Соломона и Фернандо покупать 25летнего игрока - это похоже на какую-то разводку.
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 19.12.2021 18:02
    +5
    Де дзерби вижу чертяка мутная ещё та.
    Присосался к баблу и шлак разный подгоняет шахте
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    steelmaker
    steelmaker, 19.12.2021 18:23
    +2
    Dreifus, 19.12.2021 18:21
    Я сначала поверил авторам спортуа, а потом посмотрел нарезку.
    Согласен с тобой. Он вообще слева в этой нарезке появлялся считанные разы. В основном справа.
    Вместо Марлоса можно брать, хотя, как по мне, ничего особенного.
    он номинально левый и на Трансфермаркт. Играл слева в Ньюкасле, в Хетафе, в Челси даже левым беком был. Так что тут все условно. Вопрос - где его видит Де Дзерби? А вот тут, скорее всего, как раз справа. Но с техникой и скоростью у чувака порядок - такая себе смесь Тайсона и Марлоса, я бы сказал.
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    Dreifus
    Dreifus, 19.12.2021 18:21 (изменен)
    +2
    steelmaker, 19.12.2021 18:19
    не факт, что чушь. Он левоногий, а потому может сыграть инвертированного, то есть справа. А справа у Шахтера после ухода Марлоса проблема.
    Я сначала поверил авторам спортуа, а потом посмотрел нарезку.
    Согласен с тобой. Он вообще слева в этой нарезке появлялся считанные разы. В основном справа.
    Вместо Марлоса можно брать, хотя, как по мне, ничего особенного.
    Ссылка
    Dreifus
    Dreifus, 19.12.2021 18:20
    +2
    Посмотрел нарезку.
    Это и близко не левый вингер.
    Ссылка
    FunnyCat___
    FunnyCat___, 19.12.2021 18:05
    +2
    umnuy2, 19.12.2021 18:02
    Де дзерби вижу чертяка мутная ещё та.
    Присосался к баблу и шлак разный подгоняет шахте
    Сейчас местная ботва в лице Феди и Тимофечюки, тебе напишут, что ты болельщик дырки на зарплате у Суркиса
    Хотя ты написал абсолютно здравую вещь, видную любому адекватному человеку
    Ссылка
    sl1d3r1985
    sl1d3r1985, 19.12.2021 18:47
    +1
    Хуакин Гусман Лоэра, 19.12.2021 18:37
    Сколько тебе платят за твои ужения ?
    Почему на матчи ДК не приезжаешь с Лубнов своих ?
    чушка колхозная ты что то кроме этой фразы знаешь ?
    Ссылка
    steelmaker
    steelmaker, 19.12.2021 18:19
    +1
    Dreifus, 19.12.2021 18:02
    Чушь какая-то.
    При наличии на левом фланге Мудрика, Соломона и Фернандо покупать 25летнего игрока - это похоже на какую-то разводку.
    не факт, что чушь. Он левоногий, а потому может сыграть инвертированного, то есть справа. А справа у Шахтера после ухода Марлоса проблема.
    Ссылка
    Johnny Mnemonik
    Johnny Mnemonik, 19.12.2021 18:09
    +1
    FunnyCat___, 19.12.2021 18:00
    14 матчей 1 гол, думаю если Лямов за 30 удастся взять - это будет супер удачный трансфер для шахтёра
    Идиот, супер трансфер это Бэлуце!
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 19.12.2021 17:59
    +1
    Дров много накупили, а результата ноль.
    Ссылка
    Серж р
    Серж р, 19.12.2021 19:03
    0
    SergeyKharkiv, 19.12.2021 18:42
    Ты нарик
    Он бомж немытый. Все собирает на тазик
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 19.12.2021 18:24
    0
    Trollface, 19.12.2021 17:59
    Дров много накупили, а результата ноль.
    Может потому что Траоре - травмирован?
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 19.12.2021 18:14
    0
    FunnyCat___, 19.12.2021 18:00
    14 матчей 1 гол, думаю если Лямов за 30 удастся взять - это будет супер удачный трансфер для шахтёра
    Жека неудачник, почему тебя на сайте все унижают и оплёвывают ?
    Ссылка
    serge_kr
    serge_kr, 19.12.2021 18:13
    0
    FunnyCat___, 19.12.2021 18:05
    Сейчас местная ботва в лице Феди и Тимофечюки, тебе напишут, что ты болельщик дырки на зарплате у Суркиса
    Хотя ты написал абсолютно здравую вещь, видную любому адекватному человеку
    Какую адекватную?! Если ты даже не заметил что цена выкупа 10 лямов, а ты фигню про 30 написал
    Ссылка
    FunnyCat___
    FunnyCat___, 19.12.2021 18:00
    0
    14 матчей 1 гол, думаю если Лямов за 30 удастся взять - это будет супер удачный трансфер для шахтёра
    Ссылка
    ILUZIONIST
    ILUZIONIST, 19.12.2021 19:02
    -1
    Johnny Mnemonik, 19.12.2021 18:09
    Идиот, супер трансфер это Бэлуце!
    Это другое
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 19.12.2021 18:55
    -1
    serge_kr, 19.12.2021 18:13
    Какую адекватную?! Если ты даже не заметил что цена выкупа 10 лямов, а ты фигню про 30 написал
    Де Дзербі всіх втридоро купляє. Купили більш- менш нормального нападника, та й той виявився кришталевий, в його то віці. Виганяйте де Дзербі засра..ми мітлами, бо він понакупляє таке, що нічия з Шерифом буде за щастя.
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 19.12.2021 18:37
    -1
    FunnyCat___, 19.12.2021 18:32
    Ну 10 это реальная цена , шахтёр же за разных лавочников даёт цены нереальные как правило
    —-
    И не за лавочников тоже, вот скажи мне, какой адекватный человек, мог заплатить 12 миллионов за Марлона ?
    Вы бы Вернидуба младшего с Зари могли взять , в 100 раз дешевле и было бы больше пользы
    Сколько тебе платят за твои ужения ?
    Почему на матчи ДК не приезжаешь с Лубнов своих ?
    Ссылка
    FunnyCat___
    FunnyCat___, 19.12.2021 18:31
    -1
    Johnny Mnemonik, 19.12.2021 18:09
    Идиот, супер трансфер это Бэлуце!
    Зачем ты представился в начале поста ? За сколько купили Белуце ? Напиши , шаромыжка
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 19.12.2021 18:27
    -1
    New Zealander, 19.12.2021 18:24
    Может потому что Траоре - травмирован?
    А без него некому забивать? Там лавка на 3 клуба.
    Ссылка
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