Де Дзерби просит Шахтер купить вингера, принадлежащего Челси

Донецкий «Шахтер» проявляет заинтересованность в услугах 25-летнего левого вингера «Фламенго» Кенеди, контракт которого принадлежит «Челси», а в Бразилии он выступает на правах аренды.
Подписать Кенеди руководство «горняков» лично попросил главный тренер команды Роберто Де Дзерби. После этого «Шахтер» связался с «Челси» на предмет покупки бразильца, но с «Фламенго» пока не контактировал.
«Фламенго» арендовал Кенеди до июля следующего года, заплатив в августе «Челси» 500 тысяч евро. Также в договоре между клубами содержится опция, позволяющая бразильцам выкупить контракт вингера в любой момент, пока действует арендное соглашение, за 10 миллионов евро.
Кенеди провел в Бразилейрао-2021 14 матчей за «Фламенго», преимущественно выходя на замены. Забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.
«Челси» подписал Кенеди в августе 2015 года из «Флуминенсе» за 8 миллионов евро. С тех пор бразилец отыграл 27 матчей за «синих» во всех турнирах, записав на свой счет по 3 забитых мяча и ассиста.
В последние годы лондонский клуб предпочитает отдавать Кенеди в аренду. В таком статусе бразилец уже успел поиграть за «Уотфорд», «Ньюкасл», «Хетафе» и «Гранаду».
Оценочная стоимость Кенеди на Transfermarkt составляет 7 миллионов евро. Его контракт с «Челси» истекает летом 2023 года.
Источник — UOL Esporte
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При наличии на левом фланге Мудрика, Соломона и Фернандо покупать 25летнего игрока - это похоже на какую-то разводку.
Присосался к баблу и шлак разный подгоняет шахте
Согласен с тобой. Он вообще слева в этой нарезке появлялся считанные разы. В основном справа.
Вместо Марлоса можно брать, хотя, как по мне, ничего особенного.
Согласен с тобой. Он вообще слева в этой нарезке появлялся считанные разы. В основном справа.
Вместо Марлоса можно брать, хотя, как по мне, ничего особенного.
Это и близко не левый вингер.
Присосался к баблу и шлак разный подгоняет шахте
Хотя ты написал абсолютно здравую вещь, видную любому адекватному человеку
Почему на матчи ДК не приезжаешь с Лубнов своих ?
При наличии на левом фланге Мудрика, Соломона и Фернандо покупать 25летнего игрока - это похоже на какую-то разводку.
Хотя ты написал абсолютно здравую вещь, видную любому адекватному человеку
—-
И не за лавочников тоже, вот скажи мне, какой адекватный человек, мог заплатить 12 миллионов за Марлона ?
Вы бы Вернидуба младшего с Зари могли взять , в 100 раз дешевле и было бы больше пользы
Почему на матчи ДК не приезжаешь с Лубнов своих ?
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