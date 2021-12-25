Маленький Кавани. Шахтер и Реал поспорят за 17-летнего таланта Ботафого

Матеус Насименто интересен украинскому и испанскому грандам

  • 25.12.2021 15:10
  • 1537 просмотров
  • 12 комментариев
Маленький Кавани. Шахтер и Реал поспорят за 17-летнего таланта Ботафого
© Instagram. Матеус Насименто

17-летний нападающий «Ботафого» Матеус Насименто де Паула интересен двум европейским клубам – мадридскому «Реалу» и донецкому «Шахтеру».

Планы «бланкос» в отношении Матеуса Насименто являются схожими с прежней работой испанцев по привлечению в свои ряды Винисиуса Жуниора и Родриго, а «горняки» могут заманить талантливого игрока тем, что в их рядах есть множество бразильцев, адаптироваться рядом с которыми к европейскому футболу юноше будет значительно проще.

Оценочная стоимость Матеуса Насименто на Transfermarkt составляет 5 миллионов евро. В начале марта ему исполнится 18 лет, после чего он сможет перебраться в Европу.

Контракт форварда с «Ботафого» истекает 31 декабря 2023 года.

Примечательно, что Матеус Насименто является одним из открытий прошедшего сезона в бразильской Серии В, где за ним закрепилось прозвище «Маленький Кавани».

В свои 17 лет форвард провел уже 19 матчей за первую команду «Ботафого», в том числе 11 игр – в рамках элитарной Серии А, где он дебютировал в сентябре минувшего года в 16 лет 6 месяцев и 3 дня.

Источник — DefensaCentral

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    zhyr
    online
    zhyr, 25.12.2021 15:30
    +2
    Не можна йому в УПЛ. Чувак красень, а наші костоломи йому всі ноги відіб"ють.
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    FunnyCat___
    FunnyCat___, 25.12.2021 15:17
    +2
    Прям загадка куда же он перейдёт и кого выберет, если Реал им реально интересуется
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    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 25.12.2021 15:58
    0
    А голы он забивает???
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    Крот_mad
    online
    Крот_mad, 25.12.2021 15:56
    0
    Maks Maks, 25.12.2021 15:49
    Флаг у тебя классный. Ты олимпиец? Или житель непризнанных "недореспублик"?
    Шпрот-Ромка-Оксана -олежка ,,а ты в костюме пе🐓🐓 ха будешь под ёлочкой плясать в подвале у несенюка
    Ссылка
    vova987651
    online
    vova987651, 25.12.2021 15:45
    0
    Класний чувак. Особисто мені Роналдіньо нагадує своєю грою.
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    aleks 2356
    aleks 2356, 25.12.2021 15:16
    0
    А Динамо ?
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    Крот_mad
    online
    Крот_mad, 25.12.2021 15:54
    -1
    Хуакин Гусман Лоэра, 25.12.2021 15:20
    Почему ты в Киев не приезжаешь на матчи ДК с Лубнов своих ?
    Тебе лучше тут унижаться за деньги ?
    ФанькА к утреннику готовится к новогоднему ,говорят он будет в костюме снегурочки под ёлочкой плясать в подвале у несенюка
    Ссылка
    Maks Maks
    online
    Maks Maks, 25.12.2021 15:49
    -1
    vova987651, 25.12.2021 15:45
    Класний чувак. Особисто мені Роналдіньо нагадує своєю грою.
    Флаг у тебя классный. Ты олимпиец? Или житель непризнанных "недореспублик"?
    Ссылка
    Dreifus
    Dreifus, 25.12.2021 15:31
    -1
    Зачем он Реалу - непонятно. Куча неоправданных неэффективных действий. Чувства позиции нет, обводка вся в сторону, пасы часто неточные, бьет мало.
    Часто дриблингует на месте, тем и зарабатывает моменты для нарезок.
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    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 25.12.2021 15:20
    -1
    FunnyCat___, 25.12.2021 15:17
    Прям загадка куда же он перейдёт и кого выберет, если Реал им реально интересуется
    Почему ты в Киев не приезжаешь на матчи ДК с Лубнов своих ?
    Тебе лучше тут унижаться за деньги ?
    Ссылка
    Крот_mad
    online
    Крот_mad, 25.12.2021 15:35
    -2
    FunnyCat___, 25.12.2021 15:17
    Прям загадка куда же он перейдёт и кого выберет, если Реал им реально интересуется
    Ботяра барышевская Фанька ,твоё разпятилетние дынамо не может конкуренцию у лудогорца и ДАка выиграть за игрока ,а ты тут что то ещё мычишь доходяга несенюковская
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    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 25.12.2021 15:29
    -2
    aleks 2356, 25.12.2021 15:16
    А Динамо ?
    ...він не зможе виграти конкуренцію в Антюха, Шкуріна, Бесєдіна... та й інших динамівських ТОПів
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