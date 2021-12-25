Маленький Кавани. Шахтер и Реал поспорят за 17-летнего таланта Ботафого

17-летний нападающий «Ботафого» Матеус Насименто де Паула интересен двум европейским клубам – мадридскому «Реалу» и донецкому «Шахтеру».

Планы «бланкос» в отношении Матеуса Насименто являются схожими с прежней работой испанцев по привлечению в свои ряды Винисиуса Жуниора и Родриго, а «горняки» могут заманить талантливого игрока тем, что в их рядах есть множество бразильцев, адаптироваться рядом с которыми к европейскому футболу юноше будет значительно проще.

Оценочная стоимость Матеуса Насименто на Transfermarkt составляет 5 миллионов евро. В начале марта ему исполнится 18 лет, после чего он сможет перебраться в Европу.

Контракт форварда с «Ботафого» истекает 31 декабря 2023 года.

Примечательно, что Матеус Насименто является одним из открытий прошедшего сезона в бразильской Серии В, где за ним закрепилось прозвище «Маленький Кавани».

В свои 17 лет форвард провел уже 19 матчей за первую команду «Ботафого», в том числе 11 игр – в рамках элитарной Серии А, где он дебютировал в сентябре минувшего года в 16 лет 6 месяцев и 3 дня.