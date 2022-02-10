Днепр-1 близок к подписанию молодого хавбека из Лиги 1

Дион Лопи может перебраться в Украину

  • 10.02.2022 20:31
  • 1485 просмотров
  • 2 комментария
Днепр-1 близок к подписанию молодого хавбека из Лиги 1
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации ТаТоТаке, «Днепр-1» планирует усилиться центральным полузащитником французского «Реймса» Дионом Лопи.

Стороны еще не договорились, но клубы близки к сделке на сумму в 1,5 миллиона евро. Контракт 20-летнего игрока завершается в 2024 году.

В нынешнем сезоне Лопи провел 15 матчей, а «Реймс» в Лиге 1 занимает 14-е место.

Дион провел 1 матч за сборную Сенегала.

Украинский клуб вскоре должен подтвердить переход бразильского защитника.

Источник — ТаТоТаке

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Aleks04, 10.02.2022 20:53
    +4
    Ну что тут сказать, это будет большой трансфер для всего украинского футбола. Основной игрок клуба из 5-й по силе Лиге, не из последнего клуба Франции переходит не в ДК или ШД, а в Днепр-1. Траснферная компания удалась, проблемные позиции закрыты, с нетерпением жду продолжения сезона
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    Ёкарный Бабай, 10.02.2022 20:45
    +1
    1,5 миллиона, нифига себе. Кто-то достал из загашничка деньги, которые зажал на погашение долгов старого Днепра?
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