Днепр-1 близок к подписанию молодого хавбека из Лиги 1

По информации ТаТоТаке, «Днепр-1» планирует усилиться центральным полузащитником французского «Реймса» Дионом Лопи.
Стороны еще не договорились, но клубы близки к сделке на сумму в 1,5 миллиона евро. Контракт 20-летнего игрока завершается в 2024 году.
В нынешнем сезоне Лопи провел 15 матчей, а «Реймс» в Лиге 1 занимает 14-е место.
Дион провел 1 матч за сборную Сенегала.
Украинский клуб вскоре должен подтвердить переход бразильского защитника.
Источник — ТаТоТаке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.