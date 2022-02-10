Днепр-1 близок к подписанию молодого хавбека из Лиги 1

По информации ТаТоТаке, «Днепр-1» планирует усилиться центральным полузащитником французского «Реймса» Дионом Лопи.

Стороны еще не договорились, но клубы близки к сделке на сумму в 1,5 миллиона евро. Контракт 20-летнего игрока завершается в 2024 году.

В нынешнем сезоне Лопи провел 15 матчей, а «Реймс» в Лиге 1 занимает 14-е место.

Дион провел 1 матч за сборную Сенегала.

Украинский клуб вскоре должен подтвердить переход бразильского защитника.