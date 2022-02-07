Минай просматривает игрока Зари

26-летний полузащитник Максим Казаков вскоре может покинуть луганскую «Зарю» и перейти в другой клуб.

Контракт Казакова с «Зарей» рассчитан до июня 2023 года, однако игрок уже находится на просмотре в «Минае».

Напомним, что Казаков перешел в «Зарю» в августе 2018 года, но за основной состав на официальном уровне провел лишь 8 матчей.