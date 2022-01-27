ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал бразильского хавбека

«Рух» на официальном сайте объявил о подписании контракта с 23-летним полузащитником Эдсоном.

Срок договора опорного хавбека не указан.

В Бразилии Эдсон выступал за «Глобо» и «Байя». За последнюю команду играл в элитном бразильском дивизионе. Провел 37 матчей во всех турнирах.

«Рух» на днях подписал игроков из Франции и Нидерландов.