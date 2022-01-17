Будет ли дебют в УПЛ?. Журналист и блогер Поворознюк стал игроком Вереса

34-летний футболист и блогер Дмитрий Поворознюк снова подписал контракт с «Вересом».
Отметим, что Поворознюк был игроком ровенского клуба с октября 2020 по июнь 2021, снимая при этом многосерийный сериал «Футболист», показывая жизнь клуба Первой лиги изнутри.
По результатам прошлого сезона «Верес» повысился в классе и сейчас играет в УПЛ, занимая после первой части сезона девятое место.
🔴⚫️ Що тут казати, то бачити треба 😉— NK VERES RIVNE (@veres_club) January 17, 2022
Третій новачок НК Верес - Дмитро Поворознюк 🤝
Welcome home 🏠 pic.twitter.com/D0n36b1Ke0
Источник — ФК Верес
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