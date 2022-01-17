Будет ли дебют в УПЛ?. Журналист и блогер Поворознюк стал игроком Вереса

34-летний футболист и блогер Дмитрий Поворознюк снова подписал контракт с «Вересом».

Отметим, что Поворознюк был игроком ровенского клуба с октября 2020 по июнь 2021, снимая при этом многосерийный сериал «Футболист», показывая жизнь клуба Первой лиги изнутри.

По результатам прошлого сезона «Верес» повысился в классе и сейчас играет в УПЛ, занимая после первой части сезона девятое место.