Будет ли дебют в УПЛ?. Журналист и блогер Поворознюк стал игроком Вереса

Неожиданное возвращение

  • 17.01.2022 20:00
  • 2082 просмотра
  • 6 комментариев
Будет ли дебют в УПЛ?. Журналист и блогер Поворознюк стал игроком Вереса
© НК Верес. Дмитрий Поворознюк

34-летний футболист и блогер Дмитрий Поворознюк снова подписал контракт с «Вересом».

Отметим, что Поворознюк был игроком ровенского клуба с октября 2020 по июнь 2021, снимая при этом многосерийный сериал «Футболист», показывая жизнь клуба Первой лиги изнутри.

По результатам прошлого сезона «Верес» повысился в классе и сейчас играет в УПЛ, занимая после первой части сезона девятое место.

Источник — ФК Верес

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Макс Максов
    Макс Максов, 17.01.2022 20:04
    +4
    Футболіст, 3 сезон?)
    Ссылка
    Саша Лапій
    online
    Саша Лапій, 17.01.2022 20:26
    0
    Макс Максов, 17.01.2022 20:04
    Футболіст, 3 сезон?)
    Так, про це вже давно повідомили що буде 3 сезон
    Ссылка
    lizerginnn
    online
    lizerginnn, 17.01.2022 20:16
    -2
    Я стебал что у Вереса ушел Гегедош немощный и возвращайте супернападача Димасика и они прислушались
    Ссылка
    lizerginnn
    online
    lizerginnn, 17.01.2022 20:15
    -2
    Ска, какая дичь
    Ссылка
    Sergey_Kharkiv
    Sergey_Kharkiv, 17.01.2022 20:02
    -2
    Ссылка
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