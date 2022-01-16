ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал защитника, который играл в Лиге Европы

«Ингулец» сообщил о подписании контракта с защитником Тарасом Сакивым.

24-летний футболист успел в юношеском возрасте поиграть за обоих грандов украинского футбола – сначала за донецкий «Шахтер», а затем за киевское «Динамо». В 19 лет дебютировал в УПЛ в составе полтавской «Ворсклы», за которую сыграл в групповом турнире Лиги Европы против лондонского «Арсенала» и лиссабонского «Спортинга».

После «Ворсклы» успел поиграть за «Рух», «Минай» и «Колос». В нынешнем сезоне провел 6 матчей в составе ковалевского клуба.