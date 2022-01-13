ОФИЦИАЛЬНО: Защитник Динамо продолжит карьеру в Заре

50% прав на Юрия Тлумака остались у киевского клуба

  • 13.01.2022 17:21
  • 3317 просмотров
  • 6 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Защитник Динамо продолжит карьеру в Заре
© ФК Динамо Киев

19-летний защитник «Динамо» Юрий Тлумак, начинавший сезон в «Черноморце», переходит в «Зарю» на постоянной основе.

При этом «Динамо» сохранило за собой 50% экономических прав на игрока.

В нынешнем сезоне Тлумак провел в Премьер-лиге 18 матчей (13 в стартовом составе, 355 минут), на его счету один гол. На протяжении двух предыдущих сезонов он выступал за юношескую и молодежную команды «Динамо».

Источник — ФК Динамо Киев

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    UKRAINE FAN
    UKRAINE FAN, 13.01.2022 18:23
    +1
    Давно надо было разогнать ю21 а то шахтер и динамо пособирали лучших а те и рады сидеть на жирной зарплате. А теперь хоть эти игроки разойдутся по остальным клубам  
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    Sunrise
    Sunrise, 13.01.2022 18:29 (изменен)
    0
    Aleks04, 13.01.2022 17:50
    Это не продажа, а бесплатный переход игрока из одной команды в другую, при этом у ДК осталось 50% прав на игрока.
    Я понимаю. Да, "переход" - точнее будет звучать) Но суть не меняется в моём посте.
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    OttoKesterr
    OttoKesterr, 13.01.2022 17:57
    0
    Sunrise, 13.01.2022 17:42
    Уже второй на таких условиях. Неужели начинает до грандов доходить что такие продажи - это хороший вариант в реалиях УПЛ? Или просто девать людей уже некуда. Может отмена ю-21 сыграет на руку нашему футболу. Посмотрим, но процесс похоже начался.
    Третій уже! Ще Смирний.
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    OttoKesterr
    OttoKesterr, 13.01.2022 17:55
    0
    Він цп
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    Aleks04
    Aleks04, 13.01.2022 17:50
    0
    Sunrise, 13.01.2022 17:42
    Уже второй на таких условиях. Неужели начинает до грандов доходить что такие продажи - это хороший вариант в реалиях УПЛ? Или просто девать людей уже некуда. Может отмена ю-21 сыграет на руку нашему футболу. Посмотрим, но процесс похоже начался.
    Это не продажа, а бесплатный переход игрока из одной команды в другую, при этом у ДК осталось 50% прав на игрока.
    Ссылка
    Sunrise
    Sunrise, 13.01.2022 17:42
    0
    Уже второй на таких условиях. Неужели начинает до грандов доходить что такие продажи - это хороший вариант в реалиях УПЛ? Или просто девать людей уже некуда. Может отмена ю-21 сыграет на руку нашему футболу. Посмотрим, но процесс похоже начался.
    Ссылка
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