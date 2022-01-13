ОФИЦИАЛЬНО: Защитник Динамо продолжит карьеру в Заре

19-летний защитник «Динамо» Юрий Тлумак, начинавший сезон в «Черноморце», переходит в «Зарю» на постоянной основе.

При этом «Динамо» сохранило за собой 50% экономических прав на игрока.

В нынешнем сезоне Тлумак провел в Премьер-лиге 18 матчей (13 в стартовом составе, 355 минут), на его счету один гол. На протяжении двух предыдущих сезонов он выступал за юношескую и молодежную команды «Динамо».