ОФИЦИАЛЬНО. Марлос перешел в Атлетико Паранаэнсе

Бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины Марлос перешел в «Атлетико Паранаэнсе». Бразильский клуб официально объявил о переходе.

Ранее 33-летний футболист успешно прошел медосмотр. О сроках контракта с хавбеком не сообщают.

Напомним, что Марлос находился без клуба после того как в декабре 2021 года покинул «Шахтер».

Ранее сообщалось, что в «Атлетико Паранаэнсе» сочли, что инвестиции в Марлоса не оправдаются.