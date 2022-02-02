ОФИЦИАЛЬНО. Марлос перешел в Атлетико Паранаэнсе

Бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины Марлос перешел в «Атлетико Паранаэнсе». Бразильский клуб официально объявил о переходе.
Ранее 33-летний футболист успешно прошел медосмотр. О сроках контракта с хавбеком не сообщают.
Напомним, что Марлос находился без клуба после того как в декабре 2021 года покинул «Шахтер».
Ранее сообщалось, что в «Атлетико Паранаэнсе» сочли, что инвестиции в Марлоса не оправдаются.
Источник — Sport.ua
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