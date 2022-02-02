ОФИЦИАЛЬНО. Марлос перешел в Атлетико Паранаэнсе

Экс-игрок «Шахтера» нашел себе новый клуб

  • 02.02.2022 08:39
  • 1252 просмотра
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Марлос перешел в Атлетико Паранаэнсе
© ФК Атлетико Паранаэнсе

Бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины Марлос перешел в «Атлетико Паранаэнсе». Бразильский клуб официально объявил о переходе. 

Ранее 33-летний футболист успешно прошел медосмотр. О сроках контракта с хавбеком не сообщают. 

Напомним, что Марлос находился без клуба после того как в декабре 2021 года покинул «Шахтер».

Ранее сообщалось, что в «Атлетико Паранаэнсе» сочли, что инвестиции в Марлоса не оправдаются.

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    ___FunnyCat, 02.02.2022 08:51
    +1
    А как же прощальный матч легенды в шахтёре ?
    Неужели не будет ?
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    online
    Ретро Футбол, 02.02.2022 08:49
    +1
    Донецкие натурализируют бразильцев тупо для того, что бы обходить лимит на легионеров.
    Ссылка
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