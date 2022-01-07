Окупятся ли инвестиции? Названа причина срыва трансфера Марлоса

В последнее время переговоры с хавбеком вел «Атлетико Паранаэнсе»

  • 07.01.2022 17:28
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Окупятся ли инвестиции? Названа причина срыва трансфера Марлоса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марлос

Бразильский «Атлетико Паранаэнсе» прекратил переговорный процесс с 33-летним экс-полузащитником сборной Украины, «Металлиста» и «Шахтера» Марлосом, который ныне пребывает в статусе свободного агента.

Руководство «Атлетико Паранаэнсе» посчитало, что серьезные инвестиции в ветерана вряд ли окупятся, вследствие чего было принято решение завершить контакты с игроком и его представителями.

Отмечается, что Марлос входит в сферу интересов «Сан-Паулу» и «Атлетико Минейро», а также клубов из ОАЭ и Катара.

Источник — Globoesporte

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