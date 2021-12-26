ДОВБИК: «Все на фотосессии, а Марлос еще спит. Это такой человек просто»

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик рассказал, кто был самым недисциплинированным игроком в национальной команде.
– В сборной Украины был Марлос, который мог проспать тренировку на Евро. На последних сборах Гармаш мог потеряться.
– На фотосессию пришли все фотографироваться. Все стоят, а Марлос еще спит. Потом он приезжает - все в белых рубашках, а он в синей. Это такой человек просто.
– Марлос закончил карьеру в сборной. Теперь есть Гармаш.
– Пока за ним ничего не замечено. Вовремя приходит. Ну может на минуту опоздал, но так, как Марлос, то такого не было замечено, - подытожил Довбик.
Источник — Футбол 1/2/3
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