Артем ДОВБИК: «Это самый удачный год в карьере»

24-летний форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик подвел итоги уходящего года.

«Был ли 2021 год самым счастливым в моей футбольной жизни? Да. Однозначно. Конечно.

Это самый эмоциональный год в карьере и самый удачный в смысле достижений и результативности», — отметил Артем.

Довбик сыграл за сборную Украины на Евро-2020 и стал лучшим бомбардиром УПЛ в первой части сезона, забив 14 мячей.