Артем ДОВБИК: «Это самый удачный год в карьере»

24-летний форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик подвел итоги уходящего года.
«Был ли 2021 год самым счастливым в моей футбольной жизни? Да. Однозначно. Конечно.
Это самый эмоциональный год в карьере и самый удачный в смысле достижений и результативности», — отметил Артем.
Довбик сыграл за сборную Украины на Евро-2020 и стал лучшим бомбардиром УПЛ в первой части сезона, забив 14 мячей.
Источник — BurBuzz
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол kin g-ball.r u Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.