Артем ДОВБИК: «Это самый удачный год в карьере»

Уходящий год стал по-настоящему счастливым для украинского нападающего «Днепра-1»

  • 25.12.2021 11:22
  • 375 просмотров
  • 1 комментарий
Артем ДОВБИК: «Это самый удачный год в карьере»
© СК Днепр-1. Артем Довбик

24-летний форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик подвел итоги уходящего года.

«Был ли 2021 год самым счастливым в моей футбольной жизни? Да. Однозначно. Конечно.

Это самый эмоциональный год в карьере и самый удачный в смысле достижений и результативности», — отметил Артем.

Довбик сыграл за сборную Украины на Евро-2020 и стал лучшим бомбардиром УПЛ в первой части сезона, забив 14 мячей.

Источник — BurBuzz

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    fa5e.d
    online
    fa5e.d, 25.12.2021 11:39
    -1
    Комментарий свернут. Показать
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