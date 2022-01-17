ОФИЦИАЛЬНО. Верес объявил о подписании полузащитника сборной Эстонии

Склад рівненського «Вереса» поповнив ще один новачок – Владислав Крейда. Він виступатиме за «червоно-чорних» на правах оренди. Термін дії угоди – один рік. В разі потреби рівненський «Верес» також матиме першочергове право викупу футболіста в естонської «Флори».



Владислав – вихованець клубу «Легіон» (Таллінн). Попередні клуби: «Легіон» (Таллінн), «Флора» (Таллінн). Дворазовий чемпіон Естонії (2019, 2020). Минулий рік відіграв в оренді за шведський «Гельсінгборг» (24 матчі, 1 результативна передача).



Крейда зіграв 18 матчів за національну збірну Естонії. У складі естонської «Флори» свого часу також зіграв 7 поєдинків у кваліфікації Ліги Європи УЄФА та 1 матч кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Ранее «Верес» подписал игрока сборной Армении.