ОФИЦИАЛЬНО. Верес объявил о подписании полузащитника сборной Эстонии

Второй зимний новичок ровенского клуба

  • 17.01.2022 19:07
  • 1477 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Верес объявил о подписании полузащитника сборной Эстонии
© НК Верес. Владислав Крейда

Склад рівненського «Вереса» поповнив ще один новачок – Владислав Крейда. Він виступатиме за «червоно-чорних» на правах оренди. Термін дії угоди – один рік. В разі потреби рівненський «Верес» також матиме першочергове право викупу футболіста в естонської «Флори».
 
Владислав – вихованець клубу «Легіон» (Таллінн). Попередні клуби: «Легіон» (Таллінн), «Флора» (Таллінн). Дворазовий чемпіон Естонії (2019, 2020). Минулий рік відіграв в оренді за шведський «Гельсінгборг» (24 матчі, 1 результативна передача).
 
Крейда зіграв 18 матчів за національну збірну Естонії. У складі естонської «Флори» свого часу також зіграв 7 поєдинків у кваліфікації Ліги Європи УЄФА та 1 матч кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.  

Ранее «Верес» подписал игрока сборной Армении.

Источник — ФК Верес

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 17.01.2022 19:25
    -1
    Крутой трансфер. Выглядит покруче чем у фейкалиста ярика
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