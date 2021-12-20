Львов и Верес проявляют интерес к защитнику Десны

Черниговская «Десна» в межсезонье может расстаться с защитником своей команды.

К игроку черниговского коллектива Евгению Цымбалюку проявляют интерес в ФК «Львов» и «Вересе».

Несмотря на действующий контракт с «Десной», стороны могут договориться о переходе уже в это межсезонье. Сам футболист тоже готов к смене клуба.

Отметим, что в «Десне» Цымбалюк выступает с 2020 года, до этого провел несколько сезонов в донецком «Олимпике».

В текущем сезоне УПЛ 25-летний Цымбалюк в составе черниговской команды провел 15 матчей.