Источник: еще один опытный полузащитник покинул черниговскую Десну

Полузащитник Леван Арвеладзе покинул черниговскую «Десну». 31 декабря завершился контракт хавбека с северянами, и 28-летний хавбек получил статус свободного агента.

Сам Арвеладзе пояснил ситуацию: «Я отказался от предложения остаться в черниговской команде». К опытному игроку проявляет интерес житомирское «Полесье».

Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 400 тысяч евро. В нынешнем сезоне Арвеладзе сыграл 16 матчей за клуб (15 игр в УПЛ и 1 поединок в Кубке) и забил 1 гол.

Леван защищал цвета «Десны» с января 2020 года, а ранее выступал за черниговцев с 2016 по 2018 год. До того Арвеладзе играл за «Днепр», «Кривбасс», «Скалу», «Агробизнес TSK», «Нефтяник-Укрнефть» и «Зарю».

Ранее «Десну» покинули Филипп Будковский, Андрей Тотовицкий, Владлен Юрченко, близок к тому же Владислав Калитвинцев.