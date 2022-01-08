Источник: еще один опытный полузащитник покинул черниговскую Десну

Леван Арвеладзе стал свободным агентом и может перейти в «Полесье»

  • 08.01.2022 01:40
  • 287 просмотров
  • 0 комментариев
Источник: еще один опытный полузащитник покинул черниговскую Десну
© ФК Десна Чернигов. Леван Арвеладзе

Полузащитник Леван Арвеладзе покинул черниговскую «Десну». 31 декабря завершился контракт хавбека с северянами, и 28-летний хавбек получил статус свободного агента.

Сам Арвеладзе пояснил ситуацию: «Я отказался от предложения остаться в черниговской команде». К опытному игроку проявляет интерес житомирское «Полесье».

Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 400 тысяч евро. В нынешнем сезоне Арвеладзе сыграл 16 матчей за клуб (15 игр в УПЛ и 1 поединок в Кубке) и забил 1 гол.

Леван защищал цвета «Десны» с января 2020 года, а ранее выступал за черниговцев с 2016 по 2018 год. До того Арвеладзе играл за «Днепр», «Кривбасс», «Скалу», «Агробизнес TSK», «Нефтяник-Укрнефть» и «Зарю».

Ранее «Десну» покинули Филипп Будковский, Андрей Тотовицкий, Владлен Юрченко, близок к тому же Владислав Калитвинцев.

Источник — Footboom

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности