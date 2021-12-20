Арвеладзе может перейти в Полесье

Житомирский клуб заинтересован в подписании хавбека «Десны»

  • 20.12.2021 03:03
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Арвеладзе может перейти в Полесье
© FootBoom. Леван Арвеладзе

Житомирское «Полесье» заинтересовано в услугах полузащитника черниговской «Десны» Левана Арвеладзе.

31 декабря этого года у 28-летнего хавбека истекает срок действия контракта с черниговским клубом, и если стороны не договорятся о продолжении сотрудничества, футболист получит статус свободного агента.

Арвеладзе защищает цвета «Десны» с января 2020 года. Также он выступал за черниговцев с 2016 по 2018 год. Тransfermarkt оценивает Левана в 400 тысяч евро.

Ранее игрок выступал за «Днепр», «Кривбасс», «Скалу», «Агробизнес TSK», «Нефтяник-Укрнефть» и «Зарю».

«Десна» завершила первую часть сезона в УПЛ на 7-й строчке, «Полесье» занимает 9-е место в Первой лиге.

Источник — Footboom

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