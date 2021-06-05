Евро-2020: расписание, анонсы, трансляции, результаты

С 11 июня по 11 июля 2021 года на 11 стадионах 11 городов Европы пройдет долгожданное Евро-2020.
Изначально этот розыгрыш чемпионата Европы по футболу должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса было принято решение о переносе на 2021 год. При этом приставку «2020» сохранили в маркетинговых целях.
В групповом раунде примут участие 24 сборные. Из них 20 квалифицировались через отборочный турнир, а еще 4 – по итогам первого розыгрыша Лиги наций УЕФА. Участники были распределены на шесть групп по четыре команды.
Волей жребия сборная Украины под руководством Андрея Шевченко попала в группу С, где вместе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией будет бороться за выход в раунд плей-офф.
Групповой этап
В 1/8 финала пройдут победители групп и команды, занявшие вторые места, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.
Группа A
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|2
|Италия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|3
|Уэльс
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
11.06 - 22:00 - Турция − Италия
12.06 - 16:00 - Уэльс − Швейцария
16.06 - 19:00 - Турция − Уэльс
16.06 - 22:00 - Италия − Швейцария
20.06 - 19:00 - Швейцария − Турция
20.06 - 19:00 - Италия − Уэльс
Группа B
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|2
|Финляндия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|3
|Бельгия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|4
|Россия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
12.06 - 19:00 - Дания − Финляндия
12.06 - 22:00 - Бельгия − Россия
16.06 - 16:00 - Финляндия − Россия
17.06 - 19:00 - Дания − Бельгия
21.06 - 22:00 - Россия − Дания
21.06 - 22:00 - Финляндия − Бельгия
Группа C
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Нидерланды
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|2
|Украина
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|3
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|4
|Северная Македония
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
13.06 - 19:00 - Австрия − Северная Македония
13.06 - 22:00 - Нидерланды − Украина
17.06 - 16:00 - Украина − Северная Македония
17.06 - 22:00 - Нидерланды − Австрия
21.06 - 19:00 - Северная Македония − Нидерланды
21.06 - 19:00 - Украина − Австрия
Группа D
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Англия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|3
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|4
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
13.06 - 26:00 - Англия − Хорватия
14.06 - 16:00 - Шотландия − Чехия
18.06 - 19:00 - Хорватия − Чехия
18.06 - 22:00 - Англия − Шотландия
22.06 - 22:00 - Хорватия − Шотландия
22.06 - 22:00 - Чехия − Англия
Группа E
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Испания
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|2
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|3
|Польша
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|4
|Словакия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
14.06 - 19:00 - Польша − Словакия
14.06 - 22:00 - Испания − Швеция
18.06 - 16:00 - Швеция − Словакия
19.06 - 22:00 - Испания − Польша
23.06 - 19:00 - Словакия − Испания
23.06 - 19:00 - Швеция − Польша
Группа F
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Венгрия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|2
|Португалия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|3
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|4
|Германия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
15.06 - 19:00 - Венгрия − Португалия
15.06 - 22:00 - Франция − Германия
19.06 - 16:00 - Венгрия − Франция
19.06 - 19:00 - Португалия − Германия
23.06 - 22:00 - Португалия − Франция
23.06 - 22:00 - Германия − Венгрия
Денис Шаховец, Sport.ua
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