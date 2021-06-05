Евро-2020: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года

  • 05.06.2021 14:10
  • 9486 просмотров
  • 3 комментария
Евро-2020: расписание, анонсы, трансляции, результаты
© Getty Images/Global Images Ukraine

С 11 июня по 11 июля 2021 года на 11 стадионах 11 городов Европы пройдет долгожданное Евро-2020.

Изначально этот розыгрыш чемпионата Европы по футболу должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса было принято решение о переносе на 2021 год. При этом приставку «2020» сохранили в маркетинговых целях.

В групповом раунде примут участие 24 сборные. Из них 20 квалифицировались через отборочный турнир, а еще 4 – по итогам первого розыгрыша Лиги наций УЕФА. Участники были распределены на шесть групп по четыре команды.

Волей жребия сборная Украины под руководством Андрея Шевченко попала в группу С, где вместе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией будет бороться за выход в раунд плей-офф.

Групповой этап

В 1/8 финала пройдут победители групп и команды, занявшие вторые места, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.

Группа A

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О
1 Турция Турция 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
2 Италия Италия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
3 Уэльс Уэльс 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
4 Швейцария Швейцария 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

11.06 - 22:00 - Турция − Италия

12.06 - 16:00 - Уэльс − Швейцария

16.06 - 19:00 - Турция − Уэльс

16.06 - 22:00 - Италия − Швейцария

20.06 - 19:00 - Швейцария − Турция

20.06 - 19:00 - Италия − Уэльс

Группа B

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О
1 Дания Дания 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
2 Финляндия Финляндия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
3 Бельгия Бельгия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
4 Россия Россия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

12.06 - 19:00 - Дания − Финляндия

12.06 - 22:00 - Бельгия − Россия

16.06 - 16:00 - Финляндия − Россия

17.06 - 19:00 - Дания − Бельгия

21.06 - 22:00 - Россия − Дания

21.06 - 22:00 - Финляндия − Бельгия

Группа C

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О
1 Нидерланды Нидерланды 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
2 Украина Украина 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
3 Австрия Австрия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
4 Флаг Северной Македонии Северная Македония 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

13.06 - 19:00 - Австрия − Северная Македония

13.06 - 22:00 - Нидерланды − Украина

17.06 - 16:00 - Украина − Северная Македония

17.06 - 22:00 - Нидерланды − Австрия

21.06 - 19:00 - Северная Македония − Нидерланды

21.06 - 19:00 - Украина − Австрия

Группа D

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О
1 Англия Англия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
2 Хорватия Хорватия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
3 Шотландия Шотландия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
4 Чехия Чехия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

13.06 - 26:00 - Англия − Хорватия

14.06 - 16:00 - Шотландия − Чехия

18.06 - 19:00 - Хорватия − Чехия

18.06 - 22:00 - Англия − Шотландия

22.06 - 22:00 - Хорватия − Шотландия

22.06 - 22:00 - Чехия − Англия

Группа E

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О
1 Испания Испания 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
2 Швеция Швеция 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
3 Польша Польша 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
4 Словакия Словакия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

14.06 - 19:00 - Польша − Словакия

14.06 - 22:00 - Испания − Швеция

18.06 - 16:00 - Швеция − Словакия

19.06 - 22:00 - Испания − Польша

23.06 - 19:00 - Словакия − Испания

23.06 - 19:00 - Швеция − Польша

Группа F

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О
1 Венгрия Венгрия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
2 Португалия Португалия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
3 Франция Франция 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
4 Германия Германия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

15.06 - 19:00 - Венгрия − Португалия

15.06 - 22:00 - Франция − Германия

19.06 - 16:00 - Венгрия − Франция

19.06 - 19:00 - Португалия − Германия

23.06 - 22:00 - Португалия − Франция

23.06 - 22:00 - Германия − Венгрия

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Денис Шаховец, Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
    upiter8
      upiter8, 30.05.2021 22:03
    +1
    ... а чего минусовать??? как минимум канал "Футбол" у многих не идёт, тем более многие едут в это время в села и дачи где просто физически некогда многим этим заниматься, а подключать отдельно каналы "Футбол" на 1 месяц за 100 грн это жлобство от транслятора и очередное "запад..о" для украинских футбольных болельщиков - вот и всё. Чемпионат Мира по Интеру и НТН кто хотел посмотрел себе без проблем, а так нужно сказать за трансляции на "Футболе" - "огромное бл..дь спасибо" от многих футбольных болельщиков и всё тут
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 30.05.2021 16:29
    -1
    Спасибо каналам Футбол, ждём всем миром старт Евро.
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    upiter8
      upiter8, 30.05.2021 16:27
    0
    Так а где какие матчи жлобятники транслировать будут???
    Ссылка
    upiter8
      upiter8, 30.05.2021 22:03
    +1
    ... а чего минусовать??? как минимум канал "Футбол" у многих не идёт, тем более многие едут в это время в села и дачи где просто физически некогда многим этим заниматься, а подключать отдельно каналы "Футбол" на 1 месяц за 100 грн это жлобство от транслятора и очередное "запад..о" для украинских футбольных болельщиков - вот и всё. Чемпионат Мира по Интеру и НТН кто хотел посмотрел себе без проблем, а так нужно сказать за трансляции на "Футболе" - "огромное бл..дь спасибо" от многих футбольных болельщиков и всё тут
    Ссылка
    upiter8
      upiter8, 30.05.2021 16:27
    0
    Так а где какие матчи жлобятники транслировать будут???
    Ссылка
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