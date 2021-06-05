Евро-2020: расписание, анонсы, трансляции, результаты

С 11 июня по 11 июля 2021 года на 11 стадионах 11 городов Европы пройдет долгожданное Евро-2020.

Изначально этот розыгрыш чемпионата Европы по футболу должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса было принято решение о переносе на 2021 год. При этом приставку «2020» сохранили в маркетинговых целях.

В групповом раунде примут участие 24 сборные. Из них 20 квалифицировались через отборочный турнир, а еще 4 – по итогам первого розыгрыша Лиги наций УЕФА. Участники были распределены на шесть групп по четыре команды.

Волей жребия сборная Украины под руководством Андрея Шевченко попала в группу С, где вместе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией будет бороться за выход в раунд плей-офф.

Групповой этап

В 1/8 финала пройдут победители групп и команды, занявшие вторые места, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.

Группа A

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О 1 Турция 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 2 Италия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 3 Уэльс 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 4 Швейцария 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

11.06 - 22:00 - Турция − Италия

12.06 - 16:00 - Уэльс − Швейцария

16.06 - 19:00 - Турция − Уэльс

16.06 - 22:00 - Италия − Швейцария

20.06 - 19:00 - Швейцария − Турция

20.06 - 19:00 - Италия − Уэльс

Группа B

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О 1 Дания 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 2 Финляндия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 3 Бельгия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 4 Россия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

12.06 - 19:00 - Дания − Финляндия

12.06 - 22:00 - Бельгия − Россия

16.06 - 16:00 - Финляндия − Россия

17.06 - 19:00 - Дания − Бельгия

21.06 - 22:00 - Россия − Дания

21.06 - 22:00 - Финляндия − Бельгия

Группа C

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О 1 Нидерланды 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 2 Украина 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 3 Австрия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 4 Северная Македония 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

13.06 - 19:00 - Австрия − Северная Македония

13.06 - 22:00 - Нидерланды − Украина

17.06 - 16:00 - Украина − Северная Македония

17.06 - 22:00 - Нидерланды − Австрия

21.06 - 19:00 - Северная Македония − Нидерланды

21.06 - 19:00 - Украина − Австрия

Группа D

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О 1 Англия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 2 Хорватия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 3 Шотландия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 4 Чехия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

13.06 - 26:00 - Англия − Хорватия

14.06 - 16:00 - Шотландия − Чехия

18.06 - 19:00 - Хорватия − Чехия

18.06 - 22:00 - Англия − Шотландия

22.06 - 22:00 - Хорватия − Шотландия

22.06 - 22:00 - Чехия − Англия

Группа E

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О 1 Испания 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 2 Швеция 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 3 Польша 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 4 Словакия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

14.06 - 19:00 - Польша − Словакия

14.06 - 22:00 - Испания − Швеция

18.06 - 16:00 - Швеция − Словакия

19.06 - 22:00 - Испания − Польша

23.06 - 19:00 - Словакия − Испания

23.06 - 19:00 - Швеция − Польша

Группа F

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О 1 Венгрия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 2 Португалия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 3 Франция 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 4 Германия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

15.06 - 19:00 - Венгрия − Португалия

15.06 - 22:00 - Франция − Германия

19.06 - 16:00 - Венгрия − Франция

19.06 - 19:00 - Португалия − Германия

23.06 - 22:00 - Португалия − Франция

23.06 - 22:00 - Германия − Венгрия