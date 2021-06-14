В среду, 16-го июня, состоится поединок 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы А, в котором сразятся Италия и Швейцария. Матч пройдет в Риме на поле стадиона «Стадио Олимпико», начало в 22:00.

Поединок фаворитов группы обещает быть интересным. В первом матче квартета команда Роберто Манчини доказала, что ее стоит относить к одним из претендентов на чемпионский титул. «Скуадра адзурра» очень уверена разобралась с Турция - 3:0 Преимущество итальянцев было впечатляющим: 24 удара, 8 из которых в створ ворот против 1-го выстрела у турков, и тот мимо.

Швейцария в своем стартовом матче не смогли переиграть Уэльс - 1:1, хоть и была явным фаворитом игры. В матче с Италией подопечным Владимира Петковича нужно побеждать, но сделать это им поможет разве что чудо.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Италия – Швейцария.