Италия
0 : 0
Швейцария
16.06.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Италия – Швейцария. Текстовая трансляция матча

Следите за поединком 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020

  • 14.06.2021 19:11
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Италия – Швейцария. Текстовая трансляция матча

В среду, 16-го июня, состоится поединок 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы А, в котором сразятся Италия и Швейцария. Матч пройдет в Риме на поле стадиона «Стадио Олимпико», начало в 22:00.

Поединок фаворитов группы обещает быть интересным. В первом матче квартета команда Роберто Манчини доказала, что ее стоит относить к одним из претендентов на чемпионский титул. «Скуадра адзурра» очень уверена разобралась с Турция - 3:0 Преимущество итальянцев было впечатляющим: 24 удара, 8 из которых в створ ворот против 1-го выстрела у турков, и тот мимо.

Швейцария в своем стартовом матче не смогли переиграть Уэльс - 1:1, хоть и была явным фаворитом игры. В матче с Италией подопечным Владимира Петковича нужно побеждать, но сделать это им поможет разве что чудо.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Италия  – Швейцария.

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Источник — Sport.ua

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