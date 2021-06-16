Италия – Швейцария – 3:0. Дубль Локателли. Видео голов и обзор матча

16 июня в матче второго тура Евро-2020 сошлись сборные Италии и Швейцарии.
Поединок проходит в Риме, игра началась в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок показывает телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Италия – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Локателли, 26 мин.
ГОЛ! 2:0. Локателли, 52 мин.
ГОЛ! 3:0. Иммобиле, 89 мин.
Видеообзор первого тайма.
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Италия).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Локателли (Италия).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Локателли (Италия).
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Источник — Sport.ua
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