В среду, 16 июня, состоится матч второго тура группы A в рамках Евро-2020, в котором сразятся сборные Италии и Швейцарии. Встреча пройдет в Риме на поле стадиона «Олимпико», начало в 22:00.

Второй тур в группе А стартует с матча между главными фаворитами квартета. Италия уверенно стартовала на чемпионате, Швейцария тоже сыграла неплохо, но свою победу упустила. В итоге подопечным Владимира Петковича нужно побеждать в других матчах, чтобы надеяться на первое место.

Италия

Роберто Манчини существенно преобразил команду Италии. «Скуадра Адзурра» триумфально стартовали в чемпионате. В матче-открытии итальянци просто уничтожили Турцию со счетом 3:0. Но этой победой не стоит обольщаться, поскольку Турция произвела ужасное впечатление и совсем реально претендует на звание одной из худших команд турнира.

Тем не менее, Италии продемонстрировала хороший футбол. Особенно стоит отметить атакующее звено команды во главе с Инсинье и Иммобиле. В основную группу вернулся Марко Верратти, поэтому стоит ожидать, что итальянцы будут добавлять от игры к игре.

Швейцария

Сборная Швейцарии считается второй силой в этом квартете. Команда Петковича с позиции силы играла с Уэльсом, вела в счете и давила на соперника весь матч. Хорошую игру провел форвард Эмболо, но удержать перевес команде не удалось. В итоге с Уэльсом была зафиксирована ничья. Теперь у швейцарцев осталось намного меньше шансов на первое место в группе. К тому же, игра состоится в Риме, где претендовать на победу с мощной Италией будет сложно.

Несмотря на статус явного фаворита, легкой прогулки для Италии в этом матче не будет. Швейцария хоть и не победила в своем матче, но она является гораздо более мощной и лучше организованной командой, нежели Турция. Если швейцарцы не пропустят быстрый гол, вполне смогут претендовать на ничью.

Ориентировочные составы:



Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Берарди, Иммобиле, Инсинье.



Швейцария: Зоммер - Эльведи, Аканджи, Шер, Мбабу, Джака, Фройлер, Родригес, Шакири, Эмболо, Сеферович.

16 июня, среда