Роберто МАНЧИНИ: «Италия сыграла хорошо. Это была сложная игра»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвел итоги победы над Швейцарией (3:0) на Евро-2020.

«Локателли провел феноменальный матч. Полузащитнику непросто забить два мяча. В первом голе у нас получилась прекрасная комбинация, а во втором все решило индивидуальное мастерство. Вся команда была на высоте, а с учетом, что это была вторая игра за пять дней, то это вдвойне приятно.

Мы сыграли хорошо. Это была очень сложная игра. Швейцария - сильная и физически крепкая команда. У нас были кое-какие проблемы в начале, но потом мы наладили игру и победили вполне заслуженно. Мы могли снимать все вопросы о победителе еще раньше, ведь создали немало моментов, но это нормально, что иногда не все залетает в ворота. Тем не менее ребята проделали отличную работу.

Это именно то, что ребята должны делать. Я постоянно прошу их об этом. Всегда нужно верить, что любая атака может завершиться голом. Именно так и получилось, когда Локателли отдал пас на Берарди и сам параллельным курсом помчался к воротам», — считает Манчини.