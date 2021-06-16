И снова разгром. Италия уверенно разобралась со Швейцарией

«Скуадра Адзурра» гарантировала себе выход в плей-офф

  • 16.06.2021 23:56
  • 889 просмотров
  • 14 комментариев
И снова разгром. Италия уверенно разобралась со Швейцарией
© Getty Images/Global Images Ukraine

Более 20 (!) лет не встречались между собой сборные Италии и Швейцарии в официальных поединках. В отборе на Евро-2000 итальянцы дома победили со счетом 2:0, после чего в Швейцарии была зафиксирована нулевая ничья. Однако у географических соседей было и немало других матчей. Стоит отметить, что ни с одной другой сборной швейцарцы не играли чаще, чем с итальянцами – 58 раз! 

Теперь жребий свёл команды в группе А на Евро-2020. Матч проходил в Риме, что принесло поддержку болельщиков сборной Италии. И «Скуадра Адзурра» со стартовым свистком понеслась вперёд.

Очень скоро Кьеллини открыл счет. Но после совета с видеоассистентом арбитр отменил взятие ворот: Джорджио находился в положении «вне игры». При этом итальянец получил повреждение и вскоре был заменён.

Впрочем, вскоре итальянцы всё же забили гол, на сей раз – по всем правилам. Сработала связка из «Сассуоло»: Берарди прошёл по правому флангу и прострелил в центр штрафной, а его передачу замкнул Локателли – 1:0! И на данный момент Мануэль стал самым молодым автором гола на текущем Евро: 23 года и 159 дней. Скорее всего, этот рекорд будет побит. И отметим, что удар Локателли стал первым и единственным в створ ворот швейцарцев до свистка на перерыв.

Но вот вопрос: побьют ли другой рекорд итальянца? Вскоре после начала второй половины игры Италия, которая перешла на игру на контратаках, забила второй гол. И снова отличился Локателли: с левой издали пробил в дальний угол, вратарь даже не дёрнулся. Добавим – это был второй удар в створ в матче! На две команды! Ни одного сэйва вратарей. Только два выстрела Локателли – и два гола! Кто теперь станет самым молодым автором «дубля» на Евро-2020? Поживем – увидим! 

Второй тайм швейцарцы, особенно после пропущенного мяча, вынуждены были проводить активнее. Увы: итальянцы были готовы к такому повороту событий. После второго гола они «включили катеначчо»: отдали мяч сопернику и полностью сосредоточились на обороне собственных ворот. Этого ведь никто не запрещал, а 2:0 в свою пользу разрешают играть на контратаках.

Такая тактика принесла свои плоды. Например, Иммобиле мог довести счет до крупного: Чиро убежал один на один, но пробил в штангу. Второй его выход тет-а-тет арбитры остановили по причине фола. Однако такие выпады не позволяли швейцарцам идти вперед всей командой. 

К тому же Иммобиле таки нашел свой шанс. Под занавес встречи его дальний удар достиг цели – 3:0. Это было 13-е результативное действие Чиро в последних 11 матчах за «Скуадру Адзурру»: теперь на его счету 8 мячей и 5 ассистов в этих поединках!

Две победы кряду вывели Италию в плей-офф нынешнего Евро. Команда набрала 6 очков и встретится в третьем туре со сборной Уэльса (4 очка). У Швейцарии 1 балл, в третьем туре команда встречается с Турцией (0 очков).

Евро-2020. Группа А. 2 тур.

Италия - Швейцария - 3:0

 Локателли, 25, 52, Иммобиле, 89

 Гавранович, 49, Эмболо, 79

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини (Ачерби, 24), Спинаццола, Локателли, Жоржиньо, Барелла, Инсинье (Кьеза, 69), Берарди (Толои, 69), Иммобиле.

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Шер (Цубер, 58), Аканджи, Мбабу (Видмер, 58), Родригес, Фройлер (Соу, 84), Г. Джака, Эмболо, Шакири (Варгас, 75), Сеферович (Гавранович, 46)

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 17.06.2021 00:26
    0
    *призрачную
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 17.06.2021 00:26
    0
    Подарили прозрачную надежду туркам
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 17.06.2021 00:14
    0
    Потужно Італія виглядає. Та ще й не пропускають десь 9-ть матчів поспіль.
    Ссылка
    Euro2020
    online
      Euro2020, 17.06.2021 00:12
    +1
    Надо было ещё итальянцам забить этой бумажной команде,пожалели макоронники часовщиков.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 17.06.2021 00:09
    +2
    Forza!!!
    Ссылка
    EGOS
    online
      EGOS, 17.06.2021 00:09
    +4
    ..надо было практики набираться и игру оттачивать на футбольном поле, в т.ч. с нами, но кабинетные кантоны пошли другим путем...вот и всасывайте теперь, мляди..
    Ссылка
    Игорь Григорьевич
    online
      Игорь Григорьевич, 17.06.2021 00:06
    +1
    Осталось Туркам поставить жирную точку в игре со швейцарцами и повторить подвиг итальянцев
    Ссылка
    Mishak
    online
      Mishak, 17.06.2021 00:05
    0
    Что там Шачири говорил перед этим матчем?)))
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 17.06.2021 00:02
    0
    Тепер нехай програє Уельсу. А то ще на наших попаде в 1/8
    Ссылка
    Vlad Knyaznin
      Vlad Knyaznin, 17.06.2021 00:01
    +7
    швейцары играть умеют только в кабинетах
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 17.06.2021 00:01
    +4
    Мощно.
    Пока по игре - претендент номер 1.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.06.2021 00:00
    +6
    Италия хороша с новым лозунгом "Гудбай, катеначчо!". А все потому что большинство итальянских клубов несколько лет назад начали постепенно переходить к игре в атаку и появилось множество ярких футболистов, которые могут исповедовать футбол прививаемый Манчини. Кантоны выглядели командой из прошлого.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 16.06.2021 23:57
    +7
    Развалинами Швейцарии удовлетворен. Без ветеринара из кантона ну никак.
    Ссылка
    Henriklarsson11
    online
      Henriklarsson11, 16.06.2021 23:56
    +8
    Кантонов победили с их любимым счётом
    Ссылка
    Henriklarsson11
    online
      Henriklarsson11, 16.06.2021 23:56
    +8
    Кантонов победили с их любимым счётом
    Ссылка
    Vlad Knyaznin
      Vlad Knyaznin, 17.06.2021 00:01
    +7
    швейцары играть умеют только в кабинетах
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 16.06.2021 23:57
    +7
    Развалинами Швейцарии удовлетворен. Без ветеринара из кантона ну никак.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.06.2021 00:00
    +6
    Италия хороша с новым лозунгом "Гудбай, катеначчо!". А все потому что большинство итальянских клубов несколько лет назад начали постепенно переходить к игре в атаку и появилось множество ярких футболистов, которые могут исповедовать футбол прививаемый Манчини. Кантоны выглядели командой из прошлого.
    Ссылка
    EGOS
    online
      EGOS, 17.06.2021 00:09
    +4
    ..надо было практики набираться и игру оттачивать на футбольном поле, в т.ч. с нами, но кабинетные кантоны пошли другим путем...вот и всасывайте теперь, мляди..
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 17.06.2021 00:01
    +4
    Мощно.
    Пока по игре - претендент номер 1.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 17.06.2021 00:09
    +2
    Forza!!!
    Ссылка
    Euro2020
    online
      Euro2020, 17.06.2021 00:12
    +1
    Надо было ещё итальянцам забить этой бумажной команде,пожалели макоронники часовщиков.
    Ссылка
    Игорь Григорьевич
    online
      Игорь Григорьевич, 17.06.2021 00:06
    +1
    Осталось Туркам поставить жирную точку в игре со швейцарцами и повторить подвиг итальянцев
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 17.06.2021 00:26
    0
    *призрачную
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 17.06.2021 00:26
    0
    Подарили прозрачную надежду туркам
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 17.06.2021 00:14
    0
    Потужно Італія виглядає. Та ще й не пропускають десь 9-ть матчів поспіль.
    Ссылка
    Mishak
    online
      Mishak, 17.06.2021 00:05
    0
    Что там Шачири говорил перед этим матчем?)))
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 17.06.2021 00:02
    0
    Тепер нехай програє Уельсу. А то ще на наших попаде в 1/8
    Ссылка
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