Групповой этап Евро-2020 вышел на финишную прямую. В каждой из групп матчи третьего тура будут проходить параллельно. Хотя в случае с матчем Северная Македония – Нидерланды это не имеет особого смысла, поскольку этот поединок не будет иметь никакого турнирного значения – все будет решаться в параллельном матче между Украиной и Австрией.

Северная Македония

Дебютант чемпионатов Европы, сборная Северной Македонии, уже по итогам двух туров потеряла все шансы на выход в плей-офф. В случае победы в третьем туре над Нидерландами команда Игоря Ристовски может сравняться по набранным очкам с Украиной или Австрией, но каждой из этих команд будет уступать по личным встречам – последнего места не избежать.

При этом сказать, что македонцы с позором вылетают из чемпионата Европы, нельзя. В первом туре дебютанты Евро долгое время держали ничью с Австрией, и пропустили дважды лишь в последние 15 минут матча. Ну а матч с Украиной, думаю, никому лишний раз напоминать нет смысла. Македонцы снова проиграли, но выдали очень сильный второй тайм и хорошо попортили нервы всем украинским любителям футбола.

Теперь же перед командой стоит простая задача: попытаться громко хлопнуть дверью на Евро-2020. Сделать это будет непросто – в соперниках сборная Нидерландов, с которой придется играть на ее территории, в Амстердаме. Хотя отсутствие турнирной мотивации у подопечных Франка Де Бура дает Горану Пандеву и компании надежду на очки.

Нидерланды

Сборная Нидерландов вошла в когорту сборных, которые уже по итогам двух туров обеспечили выход в плей-офф, при чем с первого места. Турнирная ситуация для голландцев зеркальная той, что у Северной Македонии: либо Украина, либо Австрия еще могут догнать Нидерланды по набранных очкам, но у команды Де Бура над обеими есть преимущество личных встреч.

По поводу выступлений сборной Нидерландов на этом Евро было много опасений: мол, и поколение не то, и тренер с сомнительным резюме, и недавние результаты не впечатляют. Однако пока что у оранжевых все в порядке – крепкие соперники в виде Украины и Австрии пусть и не без труда, но обыграны.

На что будут способны голландцы в матчах с топовыми соперниками – по-прежнему большой вопрос. А пока что Франк Де Бур может предоставить отдых основе и дать поиграть резервистам в ожидании матчей плей-офф – турнирная задача на групповой этап уже выполнена.

Прогноз

Вероятность того, что Нидерланды выйдут на матч последнего тура в резервном составе, довольно высока, но и такой состав будет фаворитом в матче с Северной Македонией. Тем более, что перед родными болельщиками голландцы любым составом не захотят ударить в грязь лицом. И все же рискнем, и поставим ни ничью в этом матче: коэффициент довольно заманчив - 5,0.

21 июня, понедельник