Дубль Вейналдума, гол Депая. Нидерланды уверенно выиграли и матч, и группу

Пока национальная сборная Украины вела активную борьбу против Австрии за вторую строчку турнирной таблицы группы C на чемпионате Европы-2020, наши соперники по квартету – Северная Македония и Нидерланды, разминали газон «Йохан Кройф Арены» в Амстердаме в уже ничего не значащем для них поединке. Мы уже точно знали, что «оранье» выиграли группу, поэтому ключевым вопросом было то, сколько очков они сумеют набрать в итоге. Последнее интересовало, но уже исключительно со своей точки зрения, и коллектив Игора Ангеловски.



Поединок против нашей сборной (1:2) поставил крест на амбициях «красных львов» на групповом этапе, чему ранее подспорье создало поражение от Австрии (1:3). Это обусловило наиболее ранний вылет Северной Македонии, по сравнению с остальными командами-участниками Евро. Нидерланды играли против тех же соперников, но куда более успешно (3:2 против «сине-желтых» и 2:0 против Австрии), поэтому вольготно себя чувствовали перед заходом на последний игровой день. Безусловно, на радость «экспериментатору» с очень громкими заявлениями Франку де Буру.

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«Оранье» были подозрительно слишком расслаблены в первом тайме отчетного поединка, разыгрывая мяч с помощью передач пяткой уже в своих первых атаках, за что чуть не были наказаны соперниками. Тричковски в ходе быстрого розыгрыша на десятой минуте был отправлен в забег в правый фланг чужой штрафной, но попал в сантиметровое положение «вне игры», хотя и реализовал затем свой момент мастерским ударом мимо Стекеленбурга. Тревожный звонок для фактических хозяев поля прозвучал, но не был услышан своевременно.



Куда громче и четче посыл их соперников был уже в середине тайма, когда пушечный удар с дальней дистанции от Трайковски встретился с правым каркасом ворот. Вот тут уже Нидерланды бросили играть в рисковый футбол, и начали методично прожимать соперников фирменными скоростными атаками. Получилось забить в таком стиле практически сразу. Скоростной партнер Мемфиса Депая в этом поединке, Дониэл Мален, убежал в контратаку правым флангом, после чего отыграл на новоиспеченного игрока каталонской «Барселоны» уже внутри чужой штрафной.

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Примечательно, что команда Ангеловски будто бы и не заметила того, что пропустила, продолжив демонстрировать попытки закрыть соперников на чужой половине поля. Много фланговых передач пришло в штрафную Стекеленбурга до ухода команд на перерыв, но среди них можно было выделить только завершение от Муслиу в заключительной пятиминутке. Авантюрная игра от команды де Бура не прекращалась все это время, поэтому на отдых мы уходили при «рулетке Зидана» от Граввенберха перед чужой штрафной – характерный эпизод для этого матча.



На второй тайм де Бур выставил уже схему 4-3-3, выпустив на поле Тимбера в оборону и Бергхейса, благодаря чему Нидерландам удавалось рассчитывать на еще больший процент владения мячом на чужой половине поля. Результат это дало практически сразу – двойной выстрел от капитана Вейналдума на 51-й и 58-й минутах окончательно закрепил победу за Нидерландами, а вышедший на замену Депаю Вегхорст уже в скором времени пообещал соперникам жаркую концовку, уже в первой атаке всадив мяч в перекладину.

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Оказалось, что форвард блефовал. Трибуны требовали от своих любимцев идти в атаку, но в сферу интересов «оранье» это уже не входило. Медленный розыгрыш мяча был выгоден их соперникам, которые даже сумели во второй раз поразить ворота Стекелнбурга в этом матче, но вновь напоролись на оффсайд. Поскольку как такового футбола в этот вечер больше не было, то венцом поединка стали торжественные проводы на «пенсию» Горана Пандева. Он точно заслужил столько аплодисментов своей продолжительной карьерой!



Итоговая турнирная таблица группы C имеет следующий вид: Нидерланды прогнозируемо стали первыми, набрав девять очков, а Северная Македония так и осталась последней с «нулем» в своем активе. Австрия, увы, завоевала вторую строчку, в то время как Украина претендует на выход в следующий раунд с третьей позиции.

Северная Македония – Нидерланды - 0:3.

Депай, 24, Вейналдум, 51, 58.

С. Ристовски, 18, Муслиу, 48, Алиоски, 65, Костадинов, 84.

Северная Македония: Димитриевски, С. Ристовски, Д. Велкоски, Муслиу, Алиоски, Барди (Стояновски, 78), Адеми (Николов, 78), Тричковски (Чурлинов, 56), Эльмас, Трайковски (Хасани, 68), Пандев (Костадинов, 69).

Нидерланды: Стекеленбург, Думфрис (Бергхейст, 46), де Врей (Тимбер, 46), де Лигт, Блинд, ван Аанхольт, Ф. де Йонг (Гакпо, 79), Вейналдум, Граввенберх, Депай (Промес, 66), Мален (Вегхорст, 66).

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Стадион: «Йохан Кройфф Арена» (Амстердам, Нидерланды).

СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ - НИДЕРЛАНДЫ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА