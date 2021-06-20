В понедельник, 21 июня, состоится поединок 3 тура группы С, в котором сразятся сборные Северной Македонии и Нидерландов. Матч Евро-2020 пройдет в Амстердаме на поле стадиона «Йохан Кройфф Арена», начало в 19:00.

Первый поединок на Евро, в котором соперники лишены турнирной мотивации. Обе команды уже сыграли с Украиной и австрийцами и получили противоположные результаты - в Нидерландов 6 очков и досрочное первое место в группе, а в македонцев «зеро» и статус первой команды, которая официально покинула Евро. Поэтому есть шанс увидеть в Амстердаме открытый футбол без боязни за результат. Дензел Думфрис может продолжить свою феерию (напомним, что он принял участие во всех голах своей команды на Евро), Франк де Бур имеет возможность испытать так желаемые болельщикам 4-3-3. А Игорь Ангеловски имеет последний шанс на чемпионате удивить всех игрой своей команды.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Северная Македония – Нидерланды.