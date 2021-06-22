Северная Македония
0 : 3
Нидерланды
21.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Нидерланды на коне. Пандев прощается, тренер македонцев уходит из сборной

Полузащитник Нидерландов Джорджиньо Вейналдум назван игроком матча

  • 22.06.2021 00:57
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Нидерланды на коне. Пандев прощается, тренер македонцев уходит из сборной
© УЕФА. Джорджиньо Вейналдум

Сборная Нидерландов победила македонцев (3:0) и 27 июня сыграет в 1/8 финала Евро-2020 в Будапеште, соперник пока еще не определен. Команда Северной Македонии прощается с турниром. Голландцы в третий раз после Евро-2000 и Евро-2008 выигрывают все игры на групповом этапе Евро.

Последний матч на Евро-2020 получился эмоциональным для македонцев, ведь это была последняя игра за сборную для Горана Пандева. Несмотря на итоговый результат, балканцы не разочаровали и произвели хорошее впечатление на своем дебютном турнире. Пандев завершает свою международную карьеру.  

Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски:

«Это моя последняя пресс-конференция в этом качестве. Мой контракт истекает 31 июля, и я ухожу. Руководить этой командой на чемпионате Европы было для меня честью. Мы хотели выступить лучше, но никто не должен расстраиваться, потому что это был наш дебют на большой сцене. Я могу только поблагодарить игроков за усилия.

Эта команда вошла в историю, пробившись на Евро. И мы должны поблагодарить Пандева за все, что он сделал для футбола Северной Македонии. Мне повезло пять с половиной лет работать с человеком и футболистом, который подавал другим пример и высоко установил планку для будущих поколений».

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур:

«У нас были великолепные эпизоды в этом матче, но были и плохие. Первый тайм мы провели расхлябанно. Были уязвимы в контратаках. Мы поговорили об этом в перерыве. Но в целом, думаю, мы можем быть довольны».

Полузащитник сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум получил награду Звезда матча:

«Мои два гола? Секрет в том, чтобы оказаться в нужном месте. Как вы сегодня видели, я забил два легких гола. Но ведь надо быть в том месте, куда придет мяч. Всегда здорово, когда тебя признают лучшим игроком матча. Но если честно, то Френки Де Йонг и Мемфис Депай больше этого заслуживают. Они сегодня сыграли невероятно».

Полузащитник сборной Нидерландов Райан Гравенберх:

«В начале матча нам было трудно найти свою игру, но мы создали несколько хороших моментов. Во втором тайме мы были уже более собраны и взяли игру под контроль. Приятно впервые выйти с первых минут за сборную. Особенно здесь – на моем родном стадионе. Я коренной амстердамец. Многие мои родственники были на стадионе этим вечером».

События матча
58' ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды).
51' ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды).
24' ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Нидерланды).
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Источник — УЕФА

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